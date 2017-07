Eine Brücke für die B 6 Die Bundesstraße in Rossendorf überquert künftig die S 177. Die Straßen sollen damit sicherer und schneller werden.

Lange Staus an der Kreuzung von B 6 und S 177 in Rossendorf wird es künftig nicht mehr geben. Im Zuge des Neubaus der Schnellstraße wird eine Brücke errichtet. So können Autofahrer zügig von Bischofswerda nach Dresden und in die umgekehrte Richtung fahren.



Die Kreuzung Rossendorf von Bundesstraße B 6 mit der S 177 ist oft ein Ärgernis. Im Berufsverkehr stauen sich die Autos Hunderte Meter weit. Das wird sich gründlich ändern, denn jetzt steht fest, die vielbefahrene B 6 von Dresden nach Bischofswerda und Bautzen geht in die Luft. „Wir werden nach den jetzigen Planungen den Verkehr über eine Brücke führen“, sagt Isabel Siebert, Sprecherin des Landesamtes für Straßenbau und Verkehr (Lasuv). Sie wird in einem weiten Bogen die S 177 überspannen. „So kann der Verkehr zügig und sicher auf der Bundesstraße als auch auf der S 177 fließen“, sagt die Lasuv-Mitarbeiterin. Laut einer Prognose werden 2025 an jedem Wochentag rund 17 000 Autos zwischen Leppersdorf und Radeberg unterwegs sein. Momentan sind es rund 8 000 Autos.

Nicht mehr am Schänkhübel vorbei

Errichtet wird das Bauwerk im Zuge des Neubaus der dreispurigen Schnellstraße S 177. Sie wird bekanntlich nicht der jetzigen Trasse folgen und am Gasthof Schänkhübel vorbeigeführt, sondern knapp einen Kilometer in Richtung Westen verlegt (siehe Skizze). Dort entstehen dann folglich auch die Brücke sowie die Auf- und Abfahrten. Ab wann die Autofahrer staufrei über die Brücke rollen können, ist noch offen. „Wir haben für den Neubau der Schnellstraße in dem Bereich den Antrag auf Planfeststellung gestellt. Über ihn ist noch nicht entschieden.“

Erst wenn der sogenannte Planfeststellungsbeschluss erteilt ist, besteht Baurecht und erst dann kann seriös ein Termin für den Baubeginn genannt werden. Das 3,2 Kilometer lange Teilstück soll rund 18 Millionen Euro kosten. Für den Abschnitt der Schnellstraße zwischen Radeberg und Leppersdorf besteht indes Baurecht. Hier ist bereits die Trasse markiert und Bäume wurden gefällt. Momentan suchen Archäologen die Flächen ab. In diesem Jahr sollen bereits die Entwässerungsanlagen sowie erste Bauwerke wie zwei Fledermausbrücken sowie die Brücke über die Brücke über die A4 errichtet werden. Nach Angaben des Lasuv sind bereits Aufträge im Wert von 1,7 Millionen Euro vergeben worden. Insgesamt kostet der Abschnitt rund 50 Million Euro.

Noch kein Termin für den ersten Spatenstich

Einen endgültigen Fertigstellungstermin für den Straßenabschnitt zwischen Radeberg und Leppersdorf gibt es noch nicht. Die eigentlichen Arbeiten an der Straße werden ab kommendem Jahr stattfinden. Auch ein Termin für den ersten Spatenstich wurde noch nicht genannt.

Mit der Strecke Radeberg–Leppersdorf wird ein weiterer Teilabschnitt der Schnellstraße zwischen der A 4 und der A 17 gebaut. Als Nächstes soll die Ortsumfahrung Wünschendorf/Eschdorf mit einer Länge von knapp sechs Kilometern begonnen werden. Aktuell läuft hier ebenfalls das Planfeststellungsverfahren durch die Landesdirektion. In den Bau der insgesamt 33 Kilometer „Ostumfahrung von Dresden“ investiert der Freistaat Sachsen einschließlich Förderung durch die Europäische Union rund 228 Millionen Euro.

