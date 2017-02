Eine Brille für Nikolai Eine zweite Augen-OP möchte der fast blinde Ukrainer nicht. Ein Königsteiner will ihm dennoch helfen.

Zu Beginn des Jahres 2016 feierte Nikolai mit Oksana Weihnachten. Auch Kersten Tomusiak war dabei. Im Gepäck hatten sie auch den Brief einer Seniorin aus Neustadt. © Kersten Tomusiak

Es ist Winter in der ukrainischen Stadt Chmelnizki. Das spürt man nicht nur an der eisigen Kälte. Man merkt es auch an der Stimmung von Nikolai. Er ist niedergeschlagen, hat keinen richtigen Lebensmut mehr. Das erzählt Kersten Tomusiak. Der Königsteiner kennt den ukrainischen Rentner seit Mai 2015, als er ihn das erste Mal in einem Flüchtlingsheim im Westen der Ukraine besuchte. Über den Jahreswechsel fuhr er wieder zu ihm. Er bemerkte, dass der 62-jährige Ukrainer sich mit seinem Schicksal abgefunden hat. Ihm fehle derzeit auch die Kraft für große Veränderungen, sagt Kersten Tomusiak. „Ich denke, das liegt am Wetter“, sagt er. Denn jetzt im Winter verlässt Nikolai kaum das Haus. „Wenn es wieder wärmer und freundlicher wird, dann findet er seine Lebenskraft hoffentlich wieder.“ Über den Besuch aus Deutschland freute sich Nikolai dennoch sehr. Er akzeptiert Kersten Tomusiak nun schon als seinen Bekannten, erzählt dieser. Sie sprachen diesmal sogar über Politik, was sie vorher immer vermieden hatten.

Nikolai lebte bis vor ein paar Jahren im Donbass in der Ostukraine. Bei einem Bombenangriff verlor er sein Haus und seine Familie. Noch immer ist er stark traumatisiert. Und auch eine Diabeteserkrankung setzt ihm zu. Durch diese ist Nikolai fast erblindet.

Kersten Tomusiak nahm Anteil am Schicksal des Kriegsflüchtlings und wollte ihm helfen. Er sammelte Spenden, um Nikolai eine Augenoperation zu ermöglichen. Etwa 1 500 Euro waren nach seinem Aufruf zusammengekommen und ermöglichten, dass Nikolais rechtes Auge im letzten Frühjahr operiert wurde. Alles verlief gut. Im September hätte ein Silikonstück aus Nikolais Auge entfernt werden sollen. Dann würde er wahrscheinlich noch ein wenig besser sehen. Doch er hätte noch einmal die lange Reise nach Odessa antreten müssen. Das wollte er nicht. „Ich denke, er wollte niemandem zur Last fallen“, sagt Kersten Tomusiak. Denn alleine kann er nicht fahren. Es muss ihn jemand begleiten. Kersten Tomusiak und auch die ehrenamtlich helfende Ukrainerin Oksana hoffen nun, dass Nikolai sich wenigstens in einem nahen Krankenhaus untersuchen lässt, wenn der Winter vorbei ist. Für die Operation von Nikolais linkem Auge hatte Kersten Tomusiak bereits Geld gesammelt. 900 Euro sind bei ihm eingegangen. Allein 500 Euro spendete eine 76-jährige Seniorin, die sich mit Nikolais Schicksal verbunden fühlt. Sie selber hatte im Zweiten Weltkrieg vier Verwandte und ihren Vater verloren.

Doch die zweite Operation möchte Nikolai nicht mehr. Die 900 Euro sind noch da. Kersten Tomusiak hat schon neue Pläne. Er möchte von dem Geld eine Brille für Nikolai kaufen. „Beim Augenarzt konnte er damit wenigstens die oberste Reihe des Sehtests erkennen“, berichtet der Königsteiner. Und ein Telefon soll Nikolai bekommen. Mit einem Telefon hätte er die Möglichkeit auf mehr Kontakt. Er könnte, wann immer er möchte, Oksana oder andere Bekannte anrufen. Die Nummern könnte man für ihn einspeichern. „Das sind kleine Schritte“, sagt Kersten Tomusiak. „Aber für Nikolai können es große sein.“

Wenn Brille und Telefon gekauft sind und noch etwas Geld übrig ist, würde Kersten Tomusiak es gern an ein Kinderheim in Chmelnizki spenden. Für Fragen hat er eine E-Mail-Adresse eingerichtet.

