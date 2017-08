Eine Brezel für jeden Polizisten im Landkreis Gebacken wurden die 300 Stück vom Meißner Landrat und vom Polizeipräsidenten. Eine recht prominente Person erhielt sogar einen ganzen Beutel geschenkt.

Die Dankeschön-Bäcker: Polizeipräsident Horst Kretzschmar, Landrat Arndt Steinbach, Obermeister Carsten Liebscher, Riesas Polizeichef Hermann Braunger und Meißens Polizeichef Hanjo Protze. © Kerstin Thöns

Die Polizisten im Landkreis Meißen machen einen tollen Job. Das sollte auch mal laut gesagt und gewürdigt werden. Der Meißner Landrat Arndt Steinbach (CDU), ein Liebhaber von Laugenbrezeln, schlug deshalb eine einmalige Aktion vor: Wir backen jedem Polizisten im Landkreis eine Brezel als Dankeschön.

In der Lehrbackstube im Beruflichen Schulzentrum in Meißen trafen sich Montagfrüh die Teilnehmer am Dankeschön-Backen. Sie alle erwiesen sich als talentierte Bäcker. Vor allem der Dresdner Polizeipräsident Horst Kretzschmar packte der Ehrgeiz. Er ließ sich vom Bäckermeister Carsten Liebscher ganz genau erklären, wie eine perfekte Brezel aussehen muss. Der Präsident wollte unbedingt seinen Leuten im Landkreis Meißen mit wohlgeformtem Gebäck danken. Insgesamt 300 Stück wurden gebacken.

Für den Ministerpräsidenten Stanislaw Tillich (CDU), der am Montag die Landkreise Meißen und Sächsische Schweiz besuchte, gab es sogar eine ganze Tüte. Anschließend kam der Ministerpräsident im Caritasverband für das Dekanat Meißen mit Ehrenamtlichen des Hospiz- und Palliativberatungsdienstes ins Gespräch. Danach traf sich Tillich zu einem Sechs-Augen-Gespräch mit den beiden Landräten. Am Abend gab es einen Bürgerdialog in Großenhain unter dem Titel „Miteinander in Sachsen - Für eine starke Zukunft“. (SZ/um)

