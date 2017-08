Eine Bratwurst für den Elbe-Schwimmer Joseph Heß will in zehn Tagen von Bad Schandau nach Hamburg schwimmen. Wegzehrung dafür bekam er in Görzig.

Elbeschwimmer Joseph Heß und sein Begleiter Andreas Maier beim Bratwurst-Stopp in Görzig. © privat

Im kleinen Dörfchen Görzig an der Elbe rauchen am Sonnabendabend die Kohlegrills in den Gärten, als von Strehla aus die Meldung kommt, der Langstreckenschwimmer Joseph Heß passiert gerade die Stadt. Der 30-Jährige Chemnitzer ist am vergangenen Freitag in der Elbe in Bad Schandau gestartet und will bis Sonntag Hamburg erreichen – 620 Kilometer in zehn Tagen. „Da haben wir mit einer Bratwurst am Ufer auf ihn gewartet“, sagt der Görziger Christoph Robl. „Da hatten wir aber leider nur an den Schwimmer gedacht.“ Doch Andreas Maier, der seinen Freund Joseph Heß im Kanu begleitet, nimmt es gelassen. Viel Zeit bleibt eh nicht, zehn weitere Kilometer müssen an diesem Abend noch bezwungen werden. „Aber da werden noch mal die Kräfte mobilisiert“, freut sich Joseph Heß über die Bratwurst. „Es ist langsam grenzwertig. Gestern zwölf Stunden, heute schon wieder acht“, sagt er und zeigt auf seine geplagten Oberarme. Trotzdem schwimmt Joseph Heß an diesem Abend noch bis Mühlberg.

Auf www.elbeschwimmer.com kann per Live-Tracking die Elbetour von Joseph Heß verfolgt werden.

