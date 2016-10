Eine Brasilianerin für ihren Sohn Partnervermittlerin Ute Berger hat mit zwei Schwiegertöchtern Pech gehabt. Die dritte Frau ihres ältesten Sohnes suchte sie dann selbst aus.

So in etwa sah es aus, als Partnervermittlerin Ute Berger sich mit der jungen Brasilianerin Ana Amelia Rodrigues in ihrer Agentur in Zabeltitz traf, um sie nach ihren Wünschen bei der Partnersuche zu befragen. Heute ist Ana Amelia ihre Schwiegertochter. © Marcus Hellmer

Den Mann fürs Leben zu finden, sei eigentlich ganz einfach. „Nach 90 Sekunden weiß man, ob es der Richtige ist“, sagt die Zabeltitzer Partnervermittlerin Ute Berger. Drei Dinge seien für eine Frau bei der ersten Begegnung wichtig: Wie riecht er? Wie guckt er? Wie quatscht er? Ist hinter jeder dieser Fragen ein grünes Häkchen gibt es im Herzen auch grünes Licht für die Liebe.

Andersherum klappt das übrigens genauso. Also auch, wenn ein Mann zum ersten Mal einer Frau begegnet. Doch speziell beim starken Geschlecht scheint es zusätzliche Kriterien zu geben, die zu falschen Entscheidungen bei der Partnerwahl führen. – Ihr ältester Sohn Ronny sei das Paradebeispiel, so Ute Berger. Zweimal war er verheiratet. Zweimal lag er falsch. Die Mutter hatte bei beiden Schwiegertöchtern von Beginn an kein gutes Gefühl. „Die Erste war eifersüchtig und hat ihn dann selbst betrogen“, erzählt sie. Die Zweite heiratete ihren Sohn nach acht Jahren Beziehung. Doch vier Monate nach der Hochzeit hatte sie angeblich keine Gefühle mehr für ihn. Ute Bergers erste Reaktion nach dem erneuten Ehe-Aus ihres Sohnes Ronny war heftig: „Großer! Ich habe die Faxen dicke! Jetzt such ich Dir eine Frau.“

In ihrer eigenen Kartei wurde sie fündig. Ihre Wahl fiel auf Ana Amelia Rodrigues, eine hübsche Brasilianerin. Sie wohnte mit ihren Eltern in Leipzig, war 25 Jahre und suchte nach einem Mann, der maximal 39 Jahre alt sein sollte. Ronny Berger stand damals kurz vor seinem 40. Geburtstag. Es war also Eile geboten für das erste Date!

„Ich dachte erst, meine Mutter will mich auf den Arm nehmen“, erinnert sich Ronny Berger. Denn die 14 Jahre Altersunterschied schienen dem dreifachen Vater selbst zu groß. „Doch als ich meinen Söhnen das Foto zeigte, sagten sie nur: Eh, Papa, was ist los mit dir? Die sieht doch klasse aus!“

Schnell wurde ein erstes Treffen in Leipzig verabredet. Und sofort hatte es auf beiden Seiten gefunkt. Mittlerweile sind Ronny und Ana Amelia verheiratet. Beide sind glücklich. Und Ute Berger ist es auch. Die hübsche Brasilianerin, die als Psychologin in der Förderschule für geistig Behinderte in Skäßchen arbeitet, sei ein Glücksfall, auch weil Ute Berger normalerweise keine ausländischen Frauen vermittelt.

Ihr Einzugsgebiet ist Ostsachsen, Leipzig und Südbrandenburg. Seit einem Auftritt in der freitagabendlichen MDR-Fernsehsendung „Unter uns“ erhält sie gelegentlich auch Anfragen aus den Alten Bundesländern. Meistens von Männern, die von der sprichwörtlichen Schönheit der Sächsinnen („In Sachsen, wo die schönen Mädchen wachsen.“) gehört haben. Sie habe zwar nichts dagegen, aber prinzipiell sei es besser, wenn der Mann und die Frau nicht weiter als 50 Kilometer entfernt wohnen. Umso leichter lassen sich die Treffen vereinbaren.

Sie vermittelt hauptsächlich Männer und Frauen bis 50 Jahre. „Jüngere sind meistens unkomplizierter. Das macht mir einfach mehr Spaß.“, sagt die gelernte Krippenerzieherin. Nach der Wende arbeitete Ute Berger als Lohnbuchhalterin. Zur Partnervermittlung kam sie eher zufällig. Erst arbeitete sie für eine Dresdner Agentur. 1996 machte sie sich selbstständig.

„Meine Erfolgsquote kenne ich nicht“, sagt sie. Mit ihren Kunden schließt sie Einjahresverträge ab. „Manche verlängern sogar.“ Doch die Regel ist, dass sie jeden bzw. jede innerhalb eines Jahres an die Frau oder den Mann bringt. „Hoffnungslose Fälle gibt es eigentlich nicht“, sagt sie. Man müsse allerdings bei der Vorauswahl auch kompromissbereit sein. Frauen, die von vornherein nur einen Akademiker haben wollen, denen entgehen womöglich die besten Happen. Ute Berger sagt schmunzelnd: „Es gibt auch dumme Ärzte und schlaue Lkw-Fahrer.“

Sorgen, dass Partnersuchportale im Internet ihr das Geschäft abgraben, hat sie nicht. So wirbt zum Beispiel eine bekannte Internet-Partnervermittlung offen mit dem Motto: „Aller elf Minuten verliebt sich ein Single auf parship.de.“ Ute Berger kann darüber nur lachen und sagt: „Das ist komisch, denn bei mir verlieben sich immer zwei gleichzeitig.“

