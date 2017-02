Eine Bilderreise nach Vietnam Das Land wird aus der Sicht von zwei Fotografen vorgestellt. Die Bilder von Silke Dietze hängen in der Bibliothek. Dr. Ulrich Bethge zeigt seine bei einem Vortrag.

Hobbyfotografin Silke Dietze bereitet die Fotoausstellung über Vietnam vor, die am Mittwoch eröffnet wird. © Dietmar Thomas

Romantische Sonnenuntergänge, grüne Landschaften, faszinierende Farbspiele und jede Menge Leben auf den Straßen zeigen die Fotos von Silke Dietze aus Kriebstein. Sie sind in der Bibliothek zu sehen und laden zu einer Bilderreise in das Land in Südostasien ein.

Die Ausstellung wird am Mittwoch eröffnet. Ungewöhnlich daran ist, dass die Gäste Vietnam aus der Sicht von zwei Fotografen kennenlernen werden. Denn auch Hobbyfotograf Dr. Ulrich Bethe wird Bilder von Vietnam zeigen und über das Land erzählen - in einem Vortrag.

Silke Dietze besuchte das Land im April vergangenen Jahres mit ihrem Mann und Freunden. Sie waren nicht als Pauschaltouristen unterwegs, sondern stellten die Reise individuell zusammen. Von Kriebthal bis Hanoi waren sie 25 Stunden unterwegs. Doch die lange Anreise hat sich gelohnt. „Für Fotografen ist dieses Land ein Traum. Es gibt wundervolle Landschaften und viele tolle Fotomotive“, so Silke Dietze. Die Menschen seien ganz freundlich, sehr fleißig, urig und arm. „Im Gegensatz zu anderen Ländern wird man trotzdem nicht angebettelt“, so Silke Dietze. Die Menschen hätten immer gelächelt.

Die Fotos, die sie aus Hunderten ausgewählt hat, zeigen einen Querschnitt von der Moderne und bis zu den Schönheiten der Natur. „Wir haben zum Beispiel ein paar Tage im Naturreservat Pu-Long in den Bergen verbracht. Hier gab es nur kleine Pfahlhäuser. Sie dienten jeweils als Unterkunft oder als Badehaus. In einem lebten die Wirtsleute, die für uns kochten“, erzählt Silke Dietze. Man sei sich vorgekommen wie in einer total anderen Zeit.

Auf ihren Fotos hat sie nicht nur die Natur in ihrer Schönheit festgehalten. Auch Menschen spielen eine große Rolle – junge, alte, einzeln oder in Gruppen. Alle haben etwas Faszinierendes an sich, die Bilder sprechen für sich.

Während die Naturfotografien eine gewisse Ruhe vermitteln, ist auf anderen Fotos die Hektik des Alltags zu sehen. „Vor allem die Anzahl der Mopeds und der Verkehr haben mich beeindruckt“, so Silke Dietze. Immerhin haben die neun Millionen Einwohner 6,5 Millionen Mopeds. Und es kommt eher selten vor, dass nur ein Fahrer auf dem Moped sitzt. Bis zu vier Mitfahrern hat Silke Dietze gezählt. Wie das dann aussieht, ist auf den Fotos zu sehen.

Eröffnung der Fotoausstellung Vietnam von Silke Dietze am Mittwoch um 19 Uhr in der Stadtbibliothek.

Dr. Ulrich Bethge hat einen Vortrag über Vietnam vorbereitet.

