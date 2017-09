Eine bewegte Genossenschaft Die WG Fortschritt feiert ihr erstes Parkfest. Dabei gehen viele Gäste ins Wasser. Und das ist gewollt.

zurück Bild 1 von 3 weiter Klaus Hacker verkörpert bei der Einweihung des Kneipp-Beckens der Wohnungsgenossenschaft Fortschritt den Priester Sebastian Kneipp. Vor dem ersten „Storchengang“ durchs Wasser erklärte er mit Unterstützung von fünf, ebenfalls historisch gekleideten Frauen, die fünf Kneippschen Elemente Wasser, Bewegung, Ernährung, Heilpflanzen und Lebensordnung. Alle sollen zu einem gesunden Leben beitragen. © Dietmar Thomas Klaus Hacker verkörpert bei der Einweihung des Kneipp-Beckens der Wohnungsgenossenschaft Fortschritt den Priester Sebastian Kneipp. Vor dem ersten „Storchengang“ durchs Wasser erklärte er mit Unterstützung von fünf, ebenfalls historisch gekleideten Frauen, die fünf Kneippschen Elemente Wasser, Bewegung, Ernährung, Heilpflanzen und Lebensordnung. Alle sollen zu einem gesunden Leben beitragen.

WGF-Praktikantin Wanda Wagner zeigt ein Fotobuch. Das hat Roland Wozniak zusammengestellt, nachdem er monatelang viele Details des Umbaus der Leninschule zum Wohnhaus im Bild festgehalten hatte.

Hereinspaziert: Beim Parkfest der WGF wird in Döbeln Ost II auch eine neue Begegnungsstätte des DRK eröffnet. Pflegefachkraft Bärbel Krause und Pflegeassistent Lutz Krause laden die Gäste ein, sich umzuschauen und ihr Wissen zu testen.

Brunhilde Fiedler gehört zu den Ersten, die Schuhe und Strümpfe ausziehen, die Hosen hochkrempeln und die wenigen Stufen in das Becken mit dem zwölf Grad kalten Wasser hinabsteigen. „Im ersten Moment ist es kalt und zwickt. Aber wenn man durchgeht, ist es wunderbar und regt die Durchblutung an“, sagt die Mieterin der Wohnungsgenossenschaft Fortschritt (WGF). Im Storchengang steigt sie durch das Becken, das neben der zu einem Wohnhaus umgebauten Leninschule entstanden ist. Andere Frauen und Männer tun es ihr gleich. Einige tragen historische Gewänder. Und die haben ihre Tücken. Klaus Hacker hat seins nicht hoch genug geschürzt und „wäscht“ den schwarzen Talar, zur Erheiterung der Umstehenden, gleich mit. Hacker verkörpert den Priester Sebastian Kneipp, der im Jahr 1846 an Tuberkulose erkrankte und durch Wasserbehandlungen wieder gesund wurde. 171 Jahre später hat nun auch Döbeln ein Kneipp-Becken. „Die Wohnungsgenossenschaft heißt Fortschritt. Das ist ein Fortschritt, einmal etwas anderes zu machen als die anderen“, meint Sven Viehrig von der WGF, als er die durch das Wasser Steigenden beobachtet. Letztendlich hält es auch Geschäftsführer Stefan Viehrig nicht mehr. Schuhe aus, Strümpfe weg und rein ins Kneipp-Becken. Das Wasser bringt auch seine Durchblutung so in Schwung, dass er anschließend warme Füße hat, wie er versichert.

Das Kneipp-Becken steht ab sofort allen Mietern der WGF zur Verfügung. An einer Tafel neben dem Becken ist erklärt, welche Voraussetzungen der Nutzer mitbringen und wie er sich im Becken verhalten sollte. „Montags bis freitags wird es mit Wasser gefüllt sein und von einem Hausmeisterservice gesäubert. Es gibt auch einige Ehrenamtliche, die auf das Becken achten“, so Stefan Viehrig. „Daraus wollen wir mehr entwickeln“, ergänzt er. Das Becken bildet den Anfang eines Fitnessparcours. Voraussichtlich im Frühjahr nächsten Jahres wird eine Barfußstrecke entstehen, auf der sich die Nutzer über verschiedene Materialien, wie Sand, Steine, Zapfen, Moos oder Ähnliches tasten können. Nach dem Wanderweg mit Rastplätzen und dem Mehrgenerationenspielplatz ist der Fitnessparcours ein weiteres Angebot der WGF für eine gesundheitsfördernde Bewegung seiner Mieter.

Eingeweiht wurde das Kneipp-Becken bei einer weiteren Neuerung der Genossenschaft, dem ersten Parkfest. Auch das ergänzt bereits vorhandene Veranstaltungen und soll keine Eintagsfliege bleiben. Künftig wird die WGF in drei Stadtteilen Feste veranstalten: das Frühlingsfest gemeinsam mit den Stadtwerken in Döbeln Nord, das Park- und Sommerfest in Döbeln Ost II und den Weihnachtsmarkt in Döbeln Ost I.

Das Parkfest mit Sommerrodelbahn, Segway-Parcours, Tanz- und Musikdarbietungen, Hundevorführung und Kindersportfest bildet sozusagen den Abschluss der Einweihung der umgebauten Leninschule. Alle Wohnungen sind vermietet, die meisten Mieter noch beim Einzug. Aber mancher beobachtet das Geschehen auf dem Vorplatz schon von seinem Balkon aus. Auf dem Gelände sind nur noch wenige Restarbeiten zu erledigen. Die Stellflächen müssen noch markiert und die Zufahrten zu den Garagen gebaut werden. „In den nächsten vier Wochen werden wir sie den Mietern übergeben“, so Viehrig.

Neben den 24 Wohnungen ist in dem Gebäude auch eine Begegnungsstätte entstanden. Sie wurde am Sonnabend ebenfalls eröffnet und wird künftig vom Deutschen Roten Kreuz (DRK) betrieben. Voraussichtlich mittwochs wird Pflegedienstleiterin Andrea Rausch vor Ort sein. Außerdem haben sich die Mieterinnen Helga Pieper und Hanna Gruner bereiterklärt, Treffen mit Spielnachmittagen, Gehirnjogging und Ähnlichem zu organisieren, die nicht nur für Senioren gedacht sind und auch nicht nur für die Bewohner der Leninschule. „Die Begegnungsstätte steht allen Mietern in Döbeln Ost offen“, sagt Andrea Rausch. Denen der Unnaer Straße 20 a und 20 b bietet sie an, den Raum mit 24 Plätzen für Familienfeiern zu nutzen, für die die eigene Wohnung zu klein ist.

Erster Treff in der Begegnungsstätte Unnaer Straße 20b, 26. September, 13.30 Uhr.

