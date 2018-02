Eine besondere „Irish Night“ Bob Bales und eine Folk-Geigerin sind mit traditionellen Instrumenten in der Kulturmühle Bischheim zu Gast.

Judith Wache und Bob Bales sind am Sonnabend zu Gast in der Mühle. © PR

Bischheim. Bob Bales hat seit seiner Geburt den puren Spaß an irischer Musik im Blut. In der Grafschaft Mayo in West Irland geboren ist er in Irland und Schottland aufgewachsen und reist seit 40 Jahren mit der Musik seiner Heimat um die Welt. So verhalf er der irischen Tanz- und Steppshow „Magic of the Dance“ zu weltweitem Ruhm. Bob spielt die irischen Flat-Back-Busuki, Gitarre mit schottischen Folk-Tuning und den Bodhrán, die traditionelle irische Trommel. In der Kulturmühle wird er am Sonnabend, dem 10. Februar von Judith Wache begleitet, einer Folk-Geigerin aus Erfurt wo Bob derzeit lebt. Judith begleitet ihn auf die Tarona Whisky Messe vom 16. bis 18. Februar in Erfurt und danach reist das Duo in der Normandie, wo sie eine Woche lang auf einer großen Messe für Irland spielen werden. Zusammen harmonieren Bob und Judith und kreieren das Klangbild zu ihrem Namen – Pure Irish Drops. (SZ)

Tickets: 03578 73 09 13.

zur Startseite