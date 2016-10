Eine besondere Einheitsfamilie Vor einem Vierteljahrhundert gaben sich Wolfgang und Heike ein deutsch-deutsches Ja-Wort. Am Tag der Deutschen Einheit wurde es nun erneuert.

Heike und Wolfgang Deißler mit ihren Kindern. Die hatten zur Silberhochzeit eine Überraschung parat. © privat

Eine kleine Hochzeitsgesellschaft sorgte am Tag der Deutschen Einheit für Aufregung am Kamenzer Rathaus. Wolfgang Deißler, der aus Baden-Württemberg stammt, und Heike Sander aus Kamenz hatten sich am 3. Oktober 1991, also vor 25 Jahren, das Ja-Wort gegeben. Nun, nach einem Vierteljahrhundert, wurde diese deutsch-deutsche Ehe im extra geöffneten Kamenzer Standesamt erneuert. Die Silberhochzeit wurde sogar mit dem selben Ehegelübde wie damals bekräftigt. Horst Greger, der Standesbeamte aus dem Jahr 1991, der inzwischen im wohlverdienten Ruhestand ist, hat auf Bitten der Brautleute ausnahmsweise die Hochzeits-Zeremonie nochmals durchgeführt. Besonderes Highlight und bis zum gestrigen Feiertag eine Überraschung für die Braut, war ein neu angefertigtes weißes Hochzeitskleid. 1991 hatte Heike Sander noch in einem roten Kostüm geheiratet. Die drei Kinder der Deißlers hatten diese Idee als besonderes Hochzeitsgeschenk verwirklicht. Als Fazit der Silberhochzeit kann man wohl getrost sagen: „Hier hat die deutsche Einheit auf jeden Fall hervorragend funktioniert!“ Die SZ gratuliert. (szo)

zur Startseite