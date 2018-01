Eine Bar im Seecontainer Am Wochenende öffnet die Messe „room + style“. In Dresden zeigen auch Handwerker aus der Region ihre Besonderheiten.

Der Reichstädter Tischler David Schmieder baut seinen Messestand auf der Messe „room + style“ in Dresden auf. Im Hintergrund ist sein Bar-Container zu sehen. © Frank Baldauf

Dippoldiswalde/Dresden. Leuchten, bei denen das Licht durch eine dünne Holzscheibe dringt, ein Arbeitstisch, für den es einen Designpreis gegeben hat oder eine Badezimmereinrichtung mit freistehender Wanne und einem Balken aus altem Holz, an dem die Armaturen angebracht sind. Wer solche besonderen Akzente für seine Wohnung sucht, kann das ohne Weiteres bei Handwerkern aus der Region bekommen. Viele solche Angebote auf einer Stelle finden die Besucher am Wochenende auf der Messe „room + style“ in der Messe Dresden.

Dort ist auch ein halbes Dutzend Anbieter aus dem Osterzgebirge vertreten. Peter Stenzel, Tischler aus Hartmannsdorf, hat dort schon fünfmal seine Produkte ausgestellt. Er zeigt dieses Jahr die Lampe, die durch Holz scheint, und den preisgekrönten Tisch. „Wir stellen auch viele Einbaulösungen vor. Die kann ich natürlich nicht auf die Messe stellen, aber die zeige ich anhand von Bildern“, sagt Stenzel. Ihm kommt der Charakter der Messe entgegen. Dort geht es um die feine Lebensart. Es werden nicht einzelne Produkte gezeigt, sondern ein Lebensstil wird in Szene gesetzt, zu dem dann auch die besonderen Möbel passen, auf die sich der Hartmannsdorfer Tischler spezialisiert hat.

Ideenbörse für Messebesucher

Sein Kollege David Schmieder aus Reichstädt stellt zum ersten Mal auf dieser Messe aus. „Mich hat letztes Jahr ein Freund dorthin eingeladen, und es hat mir gut gefallen“, erzählt er. Auch er hat ausgefallene Möbel, die er nun zeigt. Beispielsweise hat er in einen Seecontainer eine Bar eingebaut. Dieses ausgefallene Stück wird das Zugpferd auf dem Stand, den er zusammen mit dem Installateur und Heizungsbauer Carsten Busch auf der Messe betreibt. Dort zeigen der Tischler und der Klempner ausgefallene Lösungen, wie sich Badezimmer einrichten lassen und dabei auch altes Holz oder rostiger Stahl als Gestaltungselemente eingesetzt werden können.

„Reichelt – die Einrichter“, die ihren Stammsitz in Ruppendorf haben, aber mit einem eigenen Geschäft in Dresden vertreten sind, stellen ebenfalls auf der „room + style“ aus. „Wir zeigen zwei komplette Raumeinrichtungen“, sagt Seniorchef Jörg Reichelt. Der Boden, die Möbel mit ihren Stoffen, die Gardinen, die Beleuchtung und die Wandgestaltung, alles ist aufeinander abgestimmt, hat eine Handschrift und soll den Besuchern Ideen vermitteln, wie sie ihre eigene Wohnung gestalten können. Reichelt geht mit Partnern auf die Messe. So werden die Messebesucher direkt neben Reichelt den Maler Holm Cibelius aus Hermsdorf/Wilisch treffen, Möbel Fröhlich aus Karsdorf oder die Lichtdesignerin Sibylle Wagner sind ebenso dabei.

Die Anbieter aus dem Osterzgebirge haben ihren Schwerpunkt auf das Thema Einrichtung gelegt. Auf der Messe spielen aber auch Angebote wie feine Getränke, Essen, Mode, Make-up oder Kunst eine große Rolle. Das macht den besonderen Charakter dieser Messe aus.

„room + style“ öffnet am Freitag, um 15 Uhr, und dauert an diesem Tag bis 22 Uhr, am Sonnabend vom 11 bis 21 Uhr und am Sonntag von 11 bis 19 Uhr,

Messe Dresden, Eintritt: 12 Euro, ermäßigt 9 Euro, Kinder ab 7 Jahre 5 Euro, Kinder bis 6 Jahre kostenlos.

