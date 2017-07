Fußballer des Jahres Eine Bank im Tor Marvin Bauch hat mit dem BC Hartha den Aufstieg in die Kreisoberliga geschafft.

Eine Bank im Tor des BC Hartha: Marvin Bauch. © André Braun

Der vorjährige „Fußballer des Jahres“ Marvin Bauch ist auch in diesem Jahr beim „Fußball-Spezial“ der 20. Sportlerwahl des Döbelner Anzeigers nominiert. Der 28-Jährige präsentierte sich erneut als Bank im Tor des BC und hat damit großen Anteil, dass seine Mannschaft nach mehreren Jahren in der Kreisliga A als Vizemeister den Aufstieg in die Kreisoberliga geschafft hat.

„Er war ein stabiler Rückhalt der Mannschaft und konzentriert sich als Kapitän fußballerisch auf das Wesentliche. Damit zieht er die Truppe mit“, sagte BC-Präsident Matthias Scheidig. (DA/dwe)

