Eine Bank für Hermine Hofmann Im Kreischaer Kurpark wird an die Ortschronistin erinnert – mit einem Werk, an dem viele ihren Anteil haben.

Mit dieser Bank soll an die Kreischaer Ortschronistin Hermine Hofmann erinnert werden. © SZ/Tobias Winzer

Dass es hier nicht nur um die Übergabe einer einfachen Parkbank geht, wird am Montagabend sofort anhand der Besucherzahl deutlich. Etwa 30 Kreischaer sind dabei, als Bürgermeister Frank Schöning die Sitzgelegenheit direkt am Teich im Kurpark enthüllt. Sie soll künftig an die Anfang 2015 verstorbene Ortschronistin und langjährige Gemeinderätin Hermine Hofmann erinnern. „Sie hat eine spürbare Lücke hinterlassen“, so Schöning. Man habe lange überlegt, wie an sie erinnert werden könnte. „Hermine Hofmann war immer einfach. Sie wollte keine Monumente.“ Mit der Bank sei nun die passende Art und Weise gefunden. Die Bank, die vom Kreischaer Künstler Hans Kazzer entworfen und von Mathias Rülke gebaut wurde, ist gewissermaßen ein Gemeinschaftswerk vieler. Nach einem Spendenaufruf des Heimatvereins und der Gemeinde sind rund 1 600 Euro für die Bank zusammengekommen. Sie ist aus Eichenholz, die Rückenlehne mit einem Schriftzug sowie dem Bildnis von Hermine Hofmann versehen.

Hermine Hofmann war 48 Jahre lang Mitglied im Kreischaer Gemeinderat. 1990 hatte sie den Wilischboten wieder ins Leben gerufen – den Vorgänger des Kreischaer Boten. Hofmann gründete die Redaktion und schrieb 25 Jahre lang über Heimatgeschichte.

zur Startseite