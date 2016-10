Eine bärige Masche Das ganze Jahr über strickt Eva-Maria Ganze Teddys für „Weihnachten im Schuhkarton“. Im Wohnzimmer wird es eng.

Über die Geschenkeaktion „Weihnachten im Schuhkarton" machte Eva-Maria Ganze in den vergangenen Jahren mit ihren gestrickten Bärchen schon Hunderte Kinder glücklich. Viele von ihnen haben zuvor noch nie in ihrem Leben ein Geschenk bekommen.

Rechte Masche, immer im Kreis: Die Geburt eines Teddys.

Die Nase ist eine Herausforderung. Schön symmetrisch soll sie sein und möglichst fest. Am Anfang stickte Eva-Maria Ganze die Nasen nur auf ihre Teddy-Köpfe auf. Inzwischen aber haben ihre Kuscheltierchen weitaus mehr Profil. An Erfahrung im Teddy-Stricken mangelt es der 74-Jährigen nicht. Allein in diesem Jahr hat sie 90 Exemplare gefertigt. Jedes einzelne von ihnen wird sich bald in einem besonderen Paket wiederfinden und wenige Wochen später von strahlenden Kinderaugen empfangen werden.

Ihre im Schnitt etwa 20 Zentimeter großen Bärchen mit dem großen Kopf, den kleinen Ohren und der Schleife am Hals strickt Eva-Maria Ganze für das Projekt „Weihnachten im Schuhkarton“, die weltweit größte Geschenkaktion für Kinder in Not. Wenn das Wetter schlecht ist oder das Fernsehprogramm oder beides, dann setzt sie sich nachmittags oder abends auf ihr rotes Sofa, greift nach links in die prall gefüllten Tüten und holt die Wolle raus. Und dann geht’s los. Klassisch, rechte Masche im Kreis mit vier Nadeln. Auf dem Tisch vor ihr liegt das übrige Handwerkszeug , etwa das Maßband. An der Stehlampe baumeln winzige gestrickte Söckchen mit Zahnstochern als Nadeln.

Als die frühere Physiotherapeutin vor 16 Jahren in Rente ging und mit ihrem Mann von Halle nach Dresden zog, habe sie lange nach einer ehrenamtlichen Aufgabe für sich gesucht. Durch Zufall erfuhr sie dann von dem Bedarf an selbst gestrickten Dingen für die Pakete. „Ich erinnerte mich, dass ich früher als Jugendliche schon mal Teddys gestrickt hatte, das dann aber jahrzehntelang völlig vergessen hatte“, sagt sie. „Weder bei meinen Kindern noch bei meinen Enkeln ist mir das in den Sinn gekommen.“ Jetzt aber war die Zeit wieder reif.

Anfangs strickte sie auch noch Handschuhe, Socken, Pullover und Mützen, konzentrierte sich mit der Zeit aber auf die Teddys. „Die Kleidung bekommen andere einfach besser hin“, sagt sie, „und mir war immer wichtig, dass in diesen Paketen nur wirklich schöne Dinge von guter Qualität landen“. Sie selbst sei leider nicht so kreativ, sich immer wieder etwas Neues auszudenken, womöglich noch aufwendige Muster nachzustricken. „Mit 74 ist man da nicht mehr so offen“, sagt sie.

Anfangs kaufte Eva-Maria Ganze die Wolle noch selbst, in der Regel war das nur Braun. Heute bekommt sie die Knäuel gespendet, meist über die Organisation. Meist sind das dann Reste. Das Ergebnis: Der Einheitsteddy wurde zum Individualisten, mal gelb und schwarz, mal blau und weiß, mal bunt gefleckt, mal kuschlig, mal flauschig, mal kratzig. Das Innenleben besorgt die Teddymama immer noch selbst. Etwa fünf bis sechs Kopfkissen von Ikea müssen dafür im Jahr dran glauben. Bastelwatte sei zu teuer, findet sie.

Eine Vorlage für ihre Bären hat Eva-Maria Ganze nie gehabt. Alle bestehen aus acht Teilen, die am Schluss zusammengenäht werden. „Die mit den hängenden Armen finden viele ja besonders süß“, sagt sie, „aber die machen auch mehr Mühe“. Dafür müssten nämlich die Enden extra angeschrägt werden.

Überhaupt will sie von Auftragsproduktionen am liebsten gar nichts wissen. Ab und an staubt mal ein Bekannter einen Bären ab, sonst aber produziert sie ausschließlich für die Schuhkartons. Dabei habe es durchaus schon Angebote gegeben, die Teddys im größeren Stil zu vermarkten. Doch da bleibt sie eisern: „Ich will mir keinen Druck machen und auch kein Geld damit verdienen.“

Etwa zwei Stunden braucht Eva-Maria Ganze für einen Teddy. Wenn ihr nicht danach ist, lässt sie die Wolle auch mal drei Wochen liegen. An anderen Tagen ist sie kaum zu bremsen. Schließlich will sie etwa im Soll bleiben und jedes Jahr zwischen 90 und 95 Teddys fertigstellen, die dann bis zur Abholung im Herbst das Wohnzimmer schmücken. Insgesamt, so schätzt sie, werden es wohl schon um die 1 000 Bären gewesen sein, die ihre Wohnung in Zschertnitz verlassen haben.

Auch wenn die Teddys abgeholt worden sind, ist ihre Arbeit noch nicht vorbei. Seit einigen Jahren hilft Eva-Maria Ganze anschließend auch dabei, die Pakete für „Weihnachten im Schuhkarton“ zu packen und zu kontrollieren. In Kraft- oder Zeitnöte scheint die 74-Jährige dabei nicht zu kommen, auch wenn sie nebenbei noch an der Bürgerbühne im Schauspielhaus Theater spielt und in Kindergärten vorliest. Gestresst wirkt Eva-Maria Ganze nicht. Aber sie ist definitiv auf Zack.

Da sie keine eigenen Päckchen verschickt und damit auch ihre Adresse nicht bei den Beschenkten ankommt, hat sie bislang nur selten eine Antwort auf ihren Teddygruß bekommen, aber das stört sie nicht groß. „Ich weiß, dass ich damit ein bisschen Freude verschenken kann“, sagt sie. „Das reicht mir.“

Einen besonderen Teddy aus ihrer Nadel gibt sie übrigens nicht mehr her. Mit seinem bunt gesprenkelten Bauch sieht er aus, als trage er einen Schlafanzug. Passenderweise steht er an ihrem Bett – auch wenn sie nur selten mit ihm kuschelt.

