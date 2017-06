Eine Badewanne für Motocrosser Beim Knorpelschänken-Enduro warten auf die Teilnehmer diesmal besondere Schikanen. Sicher zur Freude der Besucher.

Das sieht ganz harmlos aus. Doch wenn die Fahrer mit ihren Maschinen über den Steg rollen, senkt er sich. Bis zum Motor steht dann das Wasser. Fehler sollten da nicht passieren.

Auf dem Gelände der Dr. Willmar Schwabesche Heimstätten-Stiftung in Feldschlößchen ist von Hektik nichts zu merken. Vögel zwitschern, entfernt ist der Verkehr auf der Straße nach Seifersdorf zu hören. Am Wochenende ändert sich das komplett. „Dann vibriert hier die Luft“, sagt Johannes Baumgärtel. Er und seine Mitstreiter organisieren das Knorpelschänken Enduro.

Am Sonnabend werden in je einem Lauf Hobbyfahrer und Experten an den Start gehen. „Besonders am Start ist die Energie zu merken. Die Fahrer sind nervös, wollen einen optimalen Start hinlegen. Die Motoren dröhnen. Das ist faszinierend.“ Der Kurs geht dann über das bergige Gelände der Stiftung. Steile Auf- und Abfahrten sind zu meistern. Zusätzlich haben die Organisatoren teils atemberaubende Schikanen eingebaut. So wird es diesmal das sogenannte Freibad geben. „Es handelt sich dabei um ein großes mit Wasser gefülltes Becken. Darüber haben wir eine Art Hängebrücke errichtet, die die Fahrer meistern müssen. Sie ist jedoch so konstruiert, dass die Motorräder beim Überfahren zur Hälfte eintunken. „Einen Fehler sollten sie sich nicht erlauben, dann liegen sie komplett im Wasser. für die Zuschauer ist die Brücke sicher eine ganz besondere Attraktion.“

Kinderkutsche umfunktioniert

Zweiter Höhepunkt ist eine umfunktionierte Kinderrutsche. Mehrere Meter hoch ist sie an einem Holzgerüst befestigt. „Über sie müssen die Fahrer ebenfalls drüber. Wir haben sie besonders verstärkt, dass sie die schweren Motorräder auch trägt.“ Hinzukommen als Hindernisse die Fangowanne – eine mit Schlamm gefüllte Grube –, die meterhohe Rampe, über die die Fahrer schon im vergangenen Jahr gesprungen sind oder besonders fiese Reifenstapel. „Ich sammle schon lange vor dem Wettbewerb Ideen, um das Rennen interessant zu machen für die Fahrer und das Publikum“, sagt Johannes Baumgärtel.

Wer schafft die meisten Runden?

Der abwechslungsreiche, anspruchsvolle Kurs hat sich in der Szene offenbar herumgesprochen. In diesem Jahr gehen zwei Profis auf die Strecke. „Eddie Hübbner fährt bei Weltmeisterschaftsläufen mit und Blake Gutzeit hat bei der Junioren-WM im Enduro-Cross teilgenommen. Die beiden werden wohl das Rennen unter sich ausmachen.“ Am Sonnabend testen ab 10 Uhr die Bambinis das Gelände. Die jüngsten Starter sind erst fünf Jahre alt. Ihnen folgen die Junioren, bevor es um 12 Uhr richtig losgeht. Dann sind die Hobbypiloten an der Reihe.

Gestartet wird in der Nähe des Eingangs in die Schwabstiftung in Feldschlößchen per Massenstart. Bis 14 Uhr werden dann mehrere Runden gefahren. Wer in dieser Zeit die meisten schafft, hat gewonnen. Höhepunkt ist dann das Rennen der Expert-Fahrer. Sie starten um 15 Uhr, um 17 Uhr ist Schluss. Gegen 18 Uhr wird es die Siegerehrung geben. Anschließend klingt das Rennen an einem kleinen Lagerfeuer aus. „Die meisten Fahrer reisen nach den Läufen wieder ab. Ein kleiner Teil bleibt noch. Dann wird natürlich über das Motorradfahren geplauscht.“

Die Fahrerlager sind in diesem Jahr an mehreren Orten rund um die Strecke verteilt. „Uns freut sehr, dass erstmals auch das Epilepsiezentrum Kleinwachau eine Wiese zur Verfügung stellt, auf der die Teilnehmer sich auf das Rennen vorbereiten können.“ Anreise ist am Sonnabendmorgen. Der Eintritt kostet für jeden Erwachsenen zwei Euro, Kinder bis zwölf Jahre haben freien Eintritt. Im Start- und Zielbereich wird Gastronomie angeboten.

