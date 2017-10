Eine ausgewogene Saisonbilanz Schönau-Berzdorf schließt die Saison am Berzdorfer See mit einem Minus ab. Das Plus soll nächstes Jahr kommen.

Sicht auf den Strand vom See aus. © Bernd Gaertner

Knapp 52000 Euro hat die Gemeinde Schönau-Berzdorf an der Blauen Lagune in der vergangenen Saison eingenommen. Die Bilanz stellte Schönau-Berzdorfs Bürgermeister Christian Hänel (parteilos) im jüngsten Gemeinderat vor. Das Geld kommt in erster Linie aus den Parkgebühren der Seebesucher.

Einen kleinen Teil der Einnahmen brachte die Eintrittsgebühr für den Aussichtsturm auf der Neuberzdorfer Höhe ein. Mittlerweile ist der Ausblick vom Turm allerdings kostenlos. Die Gemeinde hat im Frühjahr dieses Jahres den Automaten für das Eintrittsgeld außer Betrieb gesetzt – wegen wiederkehrender Störungen und Zerstörungswut. Bis dahin hatte der Turm auf der Neuberzdorfer Höhe rund 130 Euro eingebracht. Ein dritter Teil der Einnahmen stammt vom Lohnkostenzuschuss für das Lagunen-Personal.

Bei den Ausgaben für die Bewirtschaftung der Blauen Lagune – darunter Kosten für Müllentsorgung, Wasser, Strom, Versicherungen – kommt die Gemeinde auf rund 51300 Euro. Damit würde die Gemeinde bei der schwarzen Null landen. „Allerdings sind die Abwasserkosten bei den Ausgaben noch nicht eingerechnet“, sagte Christian Hänel im Gemeinderat. Er schätzt, dass diese ein Minus von bis zu 10000 Euro ausmachen könnten. „Damit haben wir dieses Jahr aber schon gerechnet“, sagt Christian Hänel. Positiv sieht er, dass die Besucherzahlen an der Lagune trotz der vielen Bauarbeiten in dieser Saison ähnlich hoch waren wie in den vergangenen Jahren.

Für nächstes Jahr rechnet die Gemeinde mit einem Plus. Unter anderem werden voraussichtlich die Abwasserkosten deutlich niedriger ausfallen. Denn in Zukunft wird das Abwasser von der Lagune über eine Druckleitung direkt zum Klärwerk Kiesdorf transportiert.

Bei den Einnahmen auf der anderen Seite könnten die Parkplatzgebühren künftig steigen. Denn durch das neue Parkleitsystem wird konstant das ganze Jahr über und vom Wetter unabhängig Geld eingenommen. Bisher wurden die Gebühren per Hand eingesammelt, vorrangig bei gutem Wetter. (SZ/sdn)

zur Startseite