Eine Atmosphäre wie in Kanada

Anna Seidel läuft hinterher – andere Deutsche auch.

Als Wiktor Ahn einmal antritt, geht ein Raunen durch die Dresdner Energieverbund-Arena. Er ist mit sechs Olympiasiegen der erfolgreichste Shorttracker. Der Mann, der aus Südkorea stammt und für Russland läuft, lässt beim Weltcup ein ums andere Mal seine Fähigkeiten aufblitzen – und seine Gegner alt aussehen. Es sind diese Augenblicke, für die sich der Besuch am Wochenende lohnt.

Auch für Hannibal Weitzmann, der erstmals Gast und gleich Fan ist. „Die heizen mit einer Geschwindigkeit um die Kurven“, schwärmt der Eislöwen-Torhüter von der Sportart, die zwar auch auf Schlittschuhen betrieben wird, aber so ganz anders als Eishockey ist. Bei den Staffeln wundert er sich, wie alle den Durchblick in dem Gewusel behalten. „Und dann die Überholmanöver. Da sind die Kufen dermaßen dicht beieinander, und die können das so gut koordinieren, dass sie auf der Bahn bleiben.“

Na ja, nicht alle. Stürze gehören zum Shorttrack. Dieses Mal erwischt es auch Semjon Jelistratow. 2016 lief der Europameister in Dresden noch Weltrekord über 1 000 Meter. Ein Jahr später fliegt der Russe im Viertelfinale über die gleiche Distanz gegen die Bande – aus der Traum von der Titelverteidigung. Er ist nicht der Einzige. Sogar für Chinesen, Kanadier und Südkoreaner enden Rennen vorzeitig – alles Kufenflitzer aus bedeutenden Shorttracknationen. Dazu gehört Deutschland immer noch nicht – jedenfalls sportlich. Gästemäßig schon. Das Publikum beweist Ausdauer. So ein Shorttrackwochenende zieht sich hin. Die Tage beginnen acht Uhr und dauern zehn Stunden. „Ein bisschen zu lang“, findet Frank-Peter Roetsch das Programm. „Die Rennen sind zwar knackig kurz. Es sind aber sehr viele Wettbewerbe. Da kann man schon mal die Übersicht verlieren.“ Es bleibt die einzige Kritik des zweifachen Biathlon-Olympiasiegers. Er verabschiedet deutsche Shorttracker und ehrt Medaillengewinner aus anderen Ländern. Das weckt Erinnerungen an seine aktive Zeit. Roetsch fühlt sich inzwischen beim Shorttrack von der Atmosphäre her genauso heimisch wie beim Biathlon – früher privat und jetzt als Moderator. „Es ist eine sehr dynamische, spektakuläre Sportart.“ Eine, die ankommt. „Die Zuschauerzahl steigt“, sagt Roetsch und schreibt Autogramme.

So wie Charles Hamelin, ein Superstar wie Ahn. Er gewinnt die 1 500 Meter. „Das Eis ist gut“, lobt der Kanadier. „Die Bedingungen sind es sowieso.“ Ein besseres Kompliment gibt es nicht. Er kennt die Hallen dieser Welt. Der dreifache Olympiasieger bildet mit seiner Freundin und Landsfrau Marianne St-Gelais, die über 500 und 1 000 Meter triumphiert, das Traumpaar. Die Stimmung erinnert beide an Auftritte vor ausverkauftem Haus in ihrer Heimat.

In Deutschland fehlt ein Traumpaar. Aika Klein und Sebastian Praus waren mal eins – für einheimische Verhältnisse. Sie gehörte 2010 bei der EM in Dresden zur Gold-Staffel. Er ist zweimaliger Staffel-Europameister. Gemeinsam erlebten sie die Winterspiele 2006 und 2010. „In Turin waren wir mit beiden Staffeln, in Vancouver mit einer, in Sotschi mit keiner“, sagt Praus, der noch gegen Ahn und Hamelin gelaufen ist – auch daheim, vor deutlich weniger Besuchern. Jetzt sind sie verheiratet, haben zwei Kinder, übergeben wie Roetsch Medaillen, freuen sich über die vielen Fans und ärgern sich über das Abschneiden ihrer Nachfolger. „Die anderen Staaten verbessern sich, wir nicht“, sagt Praus. „Traurig ist das. Die Staffeln waren mal unsere Domäne. Da verteilte sich der Druck auf mehrere Schultern. Jetzt lasten alle Erwartungen auf Anna Seidel.“

Die kann sie wie 2015 und 2016 nicht befriedigen, dieses Mal aber aus nachvollziehbaren Gründen. Die Dresdnerin steht nach Brustwirbelbruch und Bänderrissen erst seit drei Wochen wieder regelmäßig auf dem Eis. „Ich habe gemerkt, dass ich doch etwas Zeit brauche“, sagt sie. Noch spürt die 18-Jährige bei harten Rennen Schmerzen im Gewebe um die operierte Stelle. „Doch das ist auszuhalten. Taktisch habe ich den einen oder anderen Fehler gemacht.“ Sie wählt beim Überholvorgang den falschen Weg.

Den richtigen Weg finden die Ausrichter. Sie machen den Weltcup zum Ereignis und lassen sich dabei immer wieder etwas Neues einfallen. Dieses Mal lenken in den Pausen zierliche Eiskunstläufer von klobigen Eismaschinen ab, fordern Dance- und Kiss-Cam die Gäste zum Tanzen und Küssen auf. Das Publikum macht mit, mit Klatschen mächtig viel Krach und Lust auf die Europameisterschaft im Januar 2018 – dann hoffentlich mit besseren Ergebnissen aus hiesiger Sicht sowie bestimmt mit Stars wie Ahn und sicherlich auch mit Stürzen.

