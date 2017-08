Eine andere Welt Patrick Möschl kommt aus Ried in Österreich zu Dynamo und merkt schnell, dass er in Dresden mehr Zeit einplanen muss.

Patrick Möschl wurde in der Jugend beim SK Ried schon für zu schmächtig befunden, doch er hat sich durchgesetzt – und spielt jetzt bei Dynamo. © kairospress

Als kleiner Junge traute er sich nicht. „Ich war ziemlich ängstlich und schüchtern“, erzählt Patrick Möschl. Fußball machte ihm Spaß: mit Papa im Garten. In den Verein wollte er nicht, bis ihn seine Klassenkameraden überredeten, mit ihnen zum Training beim SK Lenzing zu kommen, es einfach mal zu probieren. „Vom ersten Tag an wollte ich dann eigentlich nicht mehr nach Hause.“ So begann die Karriere des Österreichers, der in diesem Sommer vom SV Ried zu Dynamo nach Dresden gewechselt ist.

Gleich auf Anhieb schaffte er es in die Startelf der Schwarz-Gelben, war beim Auftaktsieg gegen Duisburg laut SZ-Einzelkritik der beste Spieler, nur Torwart Marvin Schwäbe erhielt auch die Note 2. Möschl selbst sieht seinen Einstand deutlich kritischer. „Es war okay, eine solide Leistung“, sagt er – und erklärt: „Ich bin jetzt 24, habe einige Zeit als Profi gespielt und weiß, welche Spiele ich schon gemacht habe.“ Er kennt sein Steigerungspotenzial: bei Ballbesitz ruhiger agieren, vor dem Tor kaltschnäuziger sein. „Auf meiner Position zählen die Scorerpunkte. Da habe ich auf jeden Fall noch viel Luft nach oben.“

Dass er auf der rechten Seite mit Niklas Kreuzer harmoniert, ist kein Zufall. Die beiden haben sich sofort gut verstanden, und überhaupt stimme die Chemie in der Mannschaft. Das sagt Möschl nicht nur, er meint es so. „Es sind viele unterschiedliche Charaktere dabei, aber keiner, mit dem du gar nicht klarkommst. Wir gehen zusammen essen, waren diese Woche gemeinsam baden. Wenn man sich außerhalb gut versteht, weiß auch auf dem Platz jeder, was der andere vorhat, denke ich.“

Der Neuzugang hat sich schnell eingelebt in Dresden, gleich am ersten Abend ist er durch die Altstadt gebummelt. „Mit den barocken Bauten hat Dresden ein ähnliches Flair wie Wien.“ Mit Ried sei das dagegen überhaupt nicht vergleichbar. „Dort leben etwa 12 000 Einwohner, man ist in fünf Minuten durch, Stau gibt’s sowieso keinen. Da musste ich mich hier umstellen, aber inzwischen habe ich den Dreh raus.“ In ein paar Tagen bekommt er den Schlüssel für seine Wohnung. „Das Hotelleben war mal gemütlich, weil ich mich um nichts kümmern musste“, sagt Möschl, „aber jetzt wird es Zeit, dass ich meine eigenen vier Wände habe.“

Er ist es gewöhnt, sich zu kümmern, denn mit 14 ging er von seinem Heimatort Saalfelden im Bundesland Salzburg nach Ried aufs Internat. Im ersten Jahr sind die Eltern oft mit ihm gependelt, erzählt Möschl, etwa 50 000 Kilometer sind zusammengekommen. „Ohne sie hätte ich es nicht geschafft.“ Genauso wichtig war sein starker Wille, sich nicht unterkriegen zu lassen. Denn eigentlich war er in der Jugend schon für zu schmächtig befunden worden, durfte zwar weiter mittrainieren, sollte aber wieder für Lenzing spielen.

Doch das hat seinen Ehrgeiz erst recht angestachelt. „Ich wollte jedem zeigen, dass ich es trotzdem schaffen kann, auch wenn ich kein Riesenklotz bin wie andere.“ Ein Wachstumsschub auf 1,73 Meter half ihm, und in der Kraftkammer, wie der Fitnessraum in Österreich genannt wird, hat er körperlich ordentlich draufgepackt.

Die Zweifel überspielt

Trotzdem musste er auch in Ried immer wieder Zweifel überspielen, wenn ein neuer Trainer kam – und das passierte oft –, war Möschl meist erst mal hintendran. Das meint er, wenn er von der Erfahrung spricht, von der Reife für den nächsten Schritt. Er hat es gelernt, sich durchzusetzen. Der Abschied ist ihm trotzdem sehr zu Herzen gegangen, weil er mit Ried aus der ersten Liga abgestiegen ist – und weil viele Erinnerungen dranhängen. „In Ried habe ich meine Jugend verbracht, hatte meine erste Wohnung, die besten Freunde, durfte das erste Mal offiziell feiern gehen.“

Dynamo war nicht seine einzige Option, wobei er vom russischen Erstligisten Anschi Machatschkala nie ein ernst gemeintes Angebot bekommen hat. „Das ist eher unseriös gelaufen“, meint Möschl. Ein Mitspieler hatte gefragt, ob er seine Nummer weitergeben dürfe, daraufhin schrieb dessen Manager eine WhatsApp. „Ich habe ihn an meinen Berater verwiesen und dem gesagt, dass ich nicht nach Russland wechseln möchte.“ Er hätte in der Heimat bleiben können. Der SCR Altach, LASK Linz und Austria Wien wollten ihn. Doch kein anderer Verein zeigte ihm das so überzeugend wie Dynamo. Ende April war Möschl zum ersten Mal in Dresden. „Sie haben mich eingeladen, den Flug bezahlt, mir alles gezeigt. Ich hatte wirklich gute Gespräche mit Herrn Minge und Herrn Neuhaus.“

Austria-Trainer Thorsten Fink habe ihn zwar auch mal angerufen, aber bei Dynamo hatte er „einfach ein richtig gutes Gefühl“. Zudem war es für Möschl tatsächlich ein Traum, in Deutschland zu spielen. „Hier ist der Fußball eine andere Welt.“ Statt vor 4 000 Zuschauern läuft er vor fast 29 000 Fans auf wie gegen Duisburg. „Da bekommt man eine Gänsehaut, wenn man zum Aufwärmen rausgeht.“ Das kannte er bisher nur aus Videos im Internet, etwa von der Choreografie, als eine Fahne fast durchs komplette DDV-Stadion ging.

Nun darf er dabei sein, und er empfindet das nicht etwa als Druck. „Das motiviert mich zusätzlich“, meint Möschl. Seine Augen leuchten dabei wie bei einem Kind, das vom Weihnachtsmann beschert wird.

