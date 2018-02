Einbrüche ohne Ende Die Täter steigen nicht nur ein, sondern richten auch noch Schäden am Gebäude an.

Meißen/ Riesa/Wilsdruff. Am Wochenende waren Einbrecher wieder sehr aktiv. So stiegen Kriminelle in der Nacht zum Sonntag in ein Vereinsheim an der Siebeneichener Straße in Meißen ein. Außerdem beschmierten die Täter die Hausfassade mit Graffitis. Ob etwas gestohlen wurde, ist noch unklar.

In Riesa sind bereits am Freitag Unbekannte in zwei Wohnhäuser an der Rudolf-Stempel-Straße eingebrochen. Die Täter stiegen jeweils durch ein Fenster in die Häuser ein und durchsuchten die Wohnräume. Schadensangaben zum möglichen Stehlgut liegen der Polizei allerdings noch nicht vor.

Auch eine Gartenlaube erhielt ungebetenen Besuch: Das wurde am Sonntagvormittag in Wilsdruff in einem Gartengrundstück in der Nähe der Berggasse festgestellt. Die Täter hatten die Zugangstüren zur Gartenlaube und zu einem Schuppen aufgehebelt. Aus der Laube stahlen sie einen Flachbildfernseher im Wert von ca. 200 Euro. Der Sachschaden wird auf etwa 25 Euro geschätzt.

