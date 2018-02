Einbrüche in Windkraftanlagen

Windrad in Schlegel. © Rafael Sampedro

Zittau/Bernstadt. Bisher unbekannte Diebe hatten es auf oberlausitzer Windkraftanlagen abgesehen. Darüber informierte eine Sprecherin der Polizeidirektion in Görlitz. Demnach suchten sie Windräder bei Schlegel und bei Altbernsdorf heim. Sie brachen in die Anlagen ein, bemerkten dort aber augenscheinlich, dass es kaum etwas zu Holen gab. In einem Fall nahmen sie nach Polizeiangaben Schaufeln und Besen im Wert von etwa 350 Euro mit.

Umso höher ist dafür der Sachschaden, den sie hinterließen. Nach ersten Angaben des Eigentümers beträgt dieser etwa 6 000 Euro.

Die Tat in Schlegel fand mutmaßlich in der Nacht zum Montag statt. Der andere Einbruch wurde ebenfalls am Montag bemerkt, könnte sich aber bereits seit November zugetragen haben. Der Betrieb der Anlagen und die Stromerzeugung sei durch die Einbrüche nicht beeinträchtigt worden, sagte die Polizei auf SZ-Nachfrage. (szo)

