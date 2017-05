Einbrüche in Schuppen und Garage

Dippoldiswalde. Zwischen Sonntagmittag und Montagmittag ist in Dipps eingebrochen worden. Auf einem Grundstück an der Hermann-Löns-Straße hatten sich unbekannte Täter Zutritt zu einem Schuppen verschafft und das Innere durchsucht. Wie die Polizei informiert, stahlen die Eindringlinge ein graues E-Bike der Marke Ghost, ein weißes Rennrad der Marke Carver, Fahrradzubehör und Werkzeug. Das Diebesgut hat einen Gesamtwert von rund 2300 Euro. (SZ)

Freital. In einem Garagenkomplex an der Moritz-Fernbacher-Straße in Zauckerode öffneten Unbekannte eine Garage und stahlen eine Autobatterie, einen Ölkanister sowie Werkzeuge. Entdeckt wurde der Diebstahl am Montagmorgen. Der Wert des Diebesgutes wurde mit rund 150 Euro beziffert.

Reh kollidiert mit Auto

Hohnstein. Zwischen Hohnstein und Ehrenberg ereignete sich am Montagabend, gegen 21 Uhr, ein Wildunfall. Ein Reh sprang in der Nähe der Schäferei am Abzweig nach Neustadt gegen einen VW Tiguan. Der Fahrer (52) des Autos blieb unverletzt. Das Tier wurde vom VW erfasst und verendete an der Unfallstelle. Am Tiguan entstand Sachschaden von 1500 Euro.