Einbrüche in Pkw Die Täter schlugen die Seitenscheibe ein, um in die Autos zu gelangen.

© Symbolfoto: Th. Eckert

An der Brauhausstraße schlugen Donnerstagnachmittag Unbekannte eine Seitenscheibe an einem Skoda Yeti ein und stahlen ein an der Frontscheibe befestigtes mobiles Navigationsgerät. Angaben zur Schadenshöhe liegen noch nicht vor.

Am Abend stellte eine 27-Jährige ebenfalls fest, dass in ihren Honda Civic, der an der Hauptstraße parkte, eingebrochen wurde. Unbekannte hatten eine Seitenscheibe eingeschlagen und einen Rucksack mit Papieren gestohlen. Der Diebstahlsschaden wurde auf rund 800 Euro, der Sachschaden auf rund 300 Euro beziffert. (SZ)

Spendenkreuz in Kirche geplündert

Nossen. Unbekannte schlugen an der Dresdner Straße ein Bleiglasfenster der Kirche ein und stiegen anschließend in die Räume ein.

Im Haus brachen sie ein Spendenkreuz auf und stahlen aus diesem rund 300 Euro Bargeld. Angaben zur Höhe des Sachschadens stehen noch aus. (SZ)

