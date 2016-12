Einbrüche in mehreren Häusern Diebe waren in Coswig, Weinböhla und Radebeul unterwegs. Sie hatten es nicht nur auf Bargeld abgesehen.

Mehrere Einbrüche meldet die Dresdner Polizeidirektion für das Wochenende. So drangen Unbekannte in zwei Bäckereifilialen in Weinböhla ein und stahlen die Tageseinnahmen.

Einbrecher nahmen auch ein Einfamilienhaus in der Coswiger Waldstraße ins Visier, stemmten die Terrassentür auf, durchstöberten die Räume und ließen Bargeld mitgehen.

Gewalt wendeten ebenfalls unbekannte Täter an, die durch ein Fenster in eine Erdgeschosswohnung auf der Gutenbergstraße in Radebeul einstiegen. Sie stahlen je zwei Mobiltelefone und Fotoapparate im Gesamtwert von etwa 300 Euro. (SZ)

