Einbrüche in Kita und Werkstatt

Einbruch in Kita

Bad Gottleuba-Berggießhübel. Am vergangenen Wochenende sind Unbekannte in eine Kindertagesstätte an der Straße Goethepark eingebrochen. Die Täter hebelten eine Terrassentür auf und durchsuchten die Räume. Sie stahlen eine bislang unbestimmte Menge Geld. Abschließende Schadensangaben liegen noch nicht vor.