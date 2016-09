Einbrüche in Hotel und Kita

Einbruch in Gaststätte Neustadt. Eine Gaststätte an der Johann-Sebastian-Bach-Straße war das Ziel von Einbrechern. Unbekannte drangen gewaltsam über ein Fenster in das Objekt ein. Sie durchsuchten diverse Schränke und Schubladen. Außerdem versuchten sie acht weitere Türen, der Einrichtung aufzuhebeln.Nach ersten Ermittlungen wurde nichts gestohlen. Es entstand jedoch ein Sachschaden von fast 5000 Euro.

64-Jähriger fährt Radler an Freital. Am Montagmorgen fuhr der Fahrer (64) eines Mercedes A-Klasse auf der Wilsdruffer Straße einen Fahrradfahrer (78) an. Der 64-Jährige fuhr in Richtung Stadtzentrum und beabsichtigte kurz nach der Einmündung Moritz-Fernbacher-Straße nach rechts in ein Grundstück einzubiegen. Dabei stieß er mit dem Radfahrer zusammen, welcher zu Fall kam. Der 78-Jährige wurde leicht verletzt und in ein Krankenhaus verbracht. Der Sachschaden beträgt rund 500 Euro.

Einbruch in Kindergarten Bannewitz. In der Nacht zu Montag brachen Unbekannte in einen Kindergarten und eine Metallbaufirma an der Straße Am Spitzberg ein. Die Täter hebelten ein Fenster auf, durchsuchten die Räumlichkeiten und stahlen rund 1000 Euro Bargeld. Der Sachschaden wurde auf 1000 Euro geschätzt.

Einbruch in Wohnhaus Altenberg. Unbekannte brachen am Montag in ein Einfamilienhaus an der Hauptstraße ein. Die Täter hebelten ein Fenster auf und entwendeten knapp 600 Euro Bargeld. Zur Höhe des Sachschadens liegen derzeit noch keine Angaben vor.

Diebstahl aus Schule Neustadt. Unbekannte brachen am Wochenende in eine Schule an der Rosa-Luxemburg-Straße in Neustadt ein. Die Täter hebelten ein Fenster auf und stahlen zwei Laptops im Gesamtwert von rund 600 Euro. Der Sachschaden wurde auf 100 Euro geschätzt.

Einbruch in ein Hotel Pirna. Unbekannte brachen die Rezeptionstür eines Pirnaer Hotels auf. Sie durchsuchten den Bereich, entwendeten augenscheinlich jedoch nichts. Der Sachschaden beträgt 50 Euro.