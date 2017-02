Einbrüche in Gebäude und Fahrzeug Das wurde gestohlen: Schmuck, Gerätschaften und teueres Werkzeug.

Die Ganoven haben in den letzten Tagen wieder zugeschlagen: So stiegen Kriminelle am vergangenen Freitagabend in ein Einfamilienhaus im Wilsdruffer Ortsteil Braunsdorf ein, indem sie ein Kellerfenster aufbrachen. Sie durchsuchten das Haus und stahlen Schmuck, Silberbesteck sowie Gedenkmünzen. Der Wert des Diebesgutes wurde mit rund 4.000 Euro angegeben.

In Heidenau haben sich Unbekannte im Laufe der vergangenen Woche gewaltsam Zutritt zu einer Lagerhalle in der Naumannstraße verschafft. Aus dieser stahlen sie zwei Dieselheizgeräte sowie Bohr- und Sägetechnik im Gesamtwert von etwa 30.000 Euro.

In Pirna haben auf der Dresdner Straße Unbekannte in der Nacht von Freitag zu Samstag vier Transporter einer Baufirma aufgebrochen und daraus Werkzeuge und Messtechnik im Wert von etwa 10.000 Euro gestohlen.

