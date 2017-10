Einbrüche in Garagen, Laube und Haus Unbekannte Diebe sind in Walddorf, Leutersdorf und Görlitz unterwegs gewesen. Nun fehlt unter anderem Werkzeug, Schmuck und Geld.

Symbolbild. © Silas Stein/dpa

Einbrecher haben erfolgreich Beute in Leutersdorf, Walddorf und Görlitz machen können. Darüber informiert Thomas Knaup von der Polizeidirektion Görlitz. So sind Unbekannte in der Nacht zum Donnerstag in zwei Garagen an der Käthe-Kollwitz-Straße in Walddorf eingedrungen. Daraus entwendeten sie drei Reifensätze mit Alufelgen, ein Kinderquad, ein Schweißgerät und einen Kanister mit Diesel. Der Stehlschaden beträgt rund 2700 Euro, der Sachschaden liegt bei 100 Euro.

In Leutersdorf sind zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagvormittag Unbekannte auf ein Grundstück gelangt und haben aus einer Gartenlaube eine Petroleumlampe aus Messing mitgenommen. Aus einer Garage fehlen hingegen nun Kettensäge und Anglerausrüstung. Der Stehlschaden liegt bei etwa 3000 Euro, der Sachschaden beträgt rund 200 Euro.

Und in Görlitz sind Einbrecher am Donnerstag zwischen 8.20 und 19 Uhr in ein Wohnhaus an der Struvestraße eingedrungen. Dort durchsuchten sie die Räume und nahmen eine Geldkassette mit einem vierstelligen Betrag sowie zwei Laptops und Silberschmuck mit. Den Stehlschaden gibt der Eigentümer mit rund 4000 Euro an, der Sachschaden ist noch nicht bekannt. (szo/tc)

zur Startseite