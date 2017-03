Einbrüche in Einfamilienhäuser In Glashütte und in Pirna-Graupa stiegen in der Nacht zum Sonnabend Unbekannte in Wohnhäuser ein.

© Marko Förster

Unbekannte Täter zerstörten in der Nacht zum Sonnabend die Fensterverglasung eines Einfamilienhauses in Pirna-Graupa und stiegen in die Räumlichkeiten ein. Hier durchsuchten sie alle Schränke und Behältnisse. Derzeit liegen noch keine Angaben zum Sach- bzw. möglichen Stehlgutschaden vor, da sich die betroffene Familie im Urlaub befindet, so die Polizei.

In Glashütte-Cunnersdorf hebelten unbekannte Einbrecher in derselben Nacht ein Kellerfenster auf, stiegen in das Einfamilienhaus ein und durchsuchten alle Räume. Auch in diesem Fall liegen noch keine Angaben zum Sach- bzw. möglichen Stehlgutschaden vor, da sich die betroffene Familie im Urlaub befindet. (szo)

zur Startseite