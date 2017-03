Einbrüche in den Neugersdorfer Bahnhof Mehrmals war das ungenutzte Gebäude das Ziel von Zerstörungswütigen. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Der Bahnhof Neugersdorf. © Matthias Weber

Neugersdorf. Die Polizei sucht Zeugen zu Einbrüchen in das Bahnhofsgebäude von Neugersdorf. Bereits am 19. Februar ist der Bundespolizei Ebersbach gemeldet worden, dass dort eingebrochen worden ist. Sie informierte daraufhin den Eigentümer, einen Privatmann aus Nordrhein-Westfalen. Er wurde beauftragt, den Bahnhof zu sichern, sodass er von Unbefugten nicht betreten werden kann. Erst vor Kurzem sind diese Zutrittssperren erneut beseitigt worden. Unbekannte Täter drangen ins Gebäude ein und richteten Schaden an, auf den die Polizei nicht näher eingeht.

Die Ermittlungen dauern an. In diesem Zusammenhang bittet die Polizei um die Mithilfe der Bevölkerung. Wer sachdienliche Hinweise zu den Einbrüchen oder Tätern geben kann, sollte sich melden.

Die Sicherung des Bahnhofes ist deshalb so wichtig, weil der Bereich Station und Service der Deutschen Bahn (DB) in dem Gebäude noch immer einen Raum gemietet hat, in dem sie eine Zugfunkanlage betreibt. Diese ist für einen reibungslosen Eisenbahnverkehr erforderlich.

Hinweise an die Polizei unter 03586 76020

