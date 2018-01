Einbrüche beunruhigen Schöpstal erlebt eine Diebstahlserie wie selten zuvor. Trotz einer Festnahme bleibt die Unsicherheit in der Gemeinde groß.

Wohnungseinbrüche, wie hier durch ein Fenster, belasten die Betroffenen sehr, vor allem ältere Menschen. Das ist so auch im Schöpstal. © dpa

Die größte Aufregung nach den Einbrüchen im Schöpstal sei vorbei, erzählt eine Verkäuferin aus dem Girbigsdorfer Bäckerladen. Aber in der vorigen Woche, als die Polizei am Dienstagmorgen einen Täter auf frischer Tat in Girbigsdorf gestellt hatte, machten die Vorfälle schnell die Runde. Es sei gut gewesen, dass sich Betroffene und Bürger, die etwas beobachtet hatten, gleich noch vor Ort an die Beamten wenden konnten, sagt die Verkäuferin.

Zahlreiche Bewohner aus dem Schöpstal teilten der Polizei dann auch mit, dass ihre Grundstücke heimgesucht worden waren. In 14 Fällen stellten die Eigentümer Schäden beziehungsweise ein unberechtigtes Betreten fest. Die Ermittler vom Kriminaldienst aus dem Görlitzer Polizeirevier konnten damit Spuren an den Tatorten sichern. Eine Zuordnung zu dem Täter war leicht möglich. Der Neuschnee vor einer Woche hatte seine Schuhabdrücke konserviert. Diese stimmten mit dem Profil der Schuhe des Festgenommenen überein. Die weiteren Auswertungen dauern an, bestätigt die Pressestelle der Polizei in Görlitz. Der gefasste Täter ist ein 34-jähriger Mann mit polnischer Staatsangehörigkeit. Er steht nun im Verdacht, versuchten und vollendeten Diebstahl begangen zu haben, außerdem Hausfriedensbruch, Sachbeschädigung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte.

Als Bürger die Polizei vor einer Woche über den versuchten Einbruch in ein Mehrfamilienhaus mitten im Wohngebiet „Am Hang“ in Girbigsdorf informiert hatten, machte sich eine Streife der gemeinsamen Fahndungsgruppe der Kriminalpolizei und der polnischen Polizei auf den Weg. Bei der Festnahme leistete der Mann erst erheblichen Widerstand. Ausweispapiere trug er gar nicht bei sich. Seine Daten wurden mit Hilfe der Bundespolizeiinspektion in Ludwigsdorf festgestellt.

Ein komisches Gefühl bleibe dennoch, sagt ein Ebersbacher. Vor allem die Vorstellung, dass Fremde Grundstücke betreten haben oder gar in Häuser oder Garagen eingestiegen sind, sorge nach wie vor für eine gewisse Anspannung. Auf seinem Grundstück in Ebersbach sind wahrscheinlich ein oder mehrere Unbekannte im Januar an zwei Wochenenden nachts unterwegs gewesen. „Der Hund hatte angeschlagen, aber erst dachten wir, Wildschweine könnten der Auslöser gewesen sein.“ An dem einen Morgen danach war jedoch ein hochwertiges Werkzeug verschwunden.

Auch eine Frau aus dem Ort habe einen Fremden beobachtet, der immer wieder herumschlich, und ihn angesprochen. Er sei dann in ein Auto gestiegen und weggefahren. Wieder andere Einwohner haben einen Täter wahrscheinlich gesehen, nachdem er kurz zuvor ein Fahrrad aus einer Garage gestohlen hatte. Er sei damit einfach an den Leuten vorbeigefahren, erzählt eine Ebersbacherin.

In dem Ausmaß, wie jetzt geschehen, hat es Einbrüche in der Vergangenheit noch nie im Schöpstal gegeben, sagt Bürgermeister Bernd Kalkbrenner. Das alles sei sehr ärgerlich, zumal in vielen Fällen wertvolle Räder und Werkzeuge gestohlen worden sind. Hinzu kommen die Schäden an Fenstern, Türen und Toren. „Die Bürger sollen die Augen offen, die Türen geschlossen halten und nichts auffällig liegenlassen“, sagt Bernd Kalkbrenner. Die Gemeinde lässt im Moment auch die Straßenbeleuchtung nachts durchgängig an, zumindest dort, wo es technisch geht. Mit der Polizei stehe die Verwaltung in Kontakt. Ein weiterer Ansprechpartner vor Ort sei der für das Schöpstal zuständige Bürgerpolizist.

Auf mehr Wachsamkeit und den Kontakt zu den Nachbarn setzt auch der Ebersbacher, von dessen Grundstück ein hochwertiges Werkzeug gestohlen worden war. „Bei eigener Abwesenheit reicht eine kurze Information und da ist es schon gut, wenn der Nachbar lieber mal einen Blick mehr auf das Grundstück wirft.“ Zusätzlich habe er sich Bauscheinwerfer bereitgestellt, mit denen er das Grundstück bei Verdachtsfällen schnell ausleuchten könne. „Und ich schaue jeden Morgen nach, ob ich Zeichen auf der Hausfassade entdecke.“ Mit deren Hilfe können sich Täter verständigen. Das ist wie ein Geheimcode. Zuerst werden Grundstücke und die jeweiligen Verhältnisse ausgespäht. Komplizen erhalten dann über Zeichen weitere Informationen.

Bürgerpolizist für das Schöpstal ist Polizeihauptmeister Frank Fischer. Er ist in der Gemeindeverwaltung in Kodersdorf, Straße der Freundschaft 1, an jedem zweiten Donnerstag im Monat von 14 bis 18 Uhr erreichbar oder über Tel. 03581 650580.

