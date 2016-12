Einbrüche am laufenden Band Ob Firma oder Verein - die Langfinger im Landkreis sind zum Jahresende sehr agil.

Unbekannte sind im Klipphausener Ortsteil Sönitz in der Zeit vom 23. bis 26. Dezember in eine Lagerhalle an der Miltitzer Straße eingebrochen und haben aus den Räumen verschiedene Werkzeugmaschinen gestohlen. Der Wert des Diebesgutes ist nicht bekannt. Der Sachschaden beträgt etwa 2.000 Euro. (ml)

Ebenfalls in der Gemeinde Klipphausen, allerdings in Semmelsberg, sind Unbekannte in der Zeit vom 24. Dezember, 10 Uhr, bis 25. Dezember, 13.50 Uhr, in ein Sportlerheim an der Straße Zur Preiskermühle eingebrochen. Die Täter hebelten ein Fenster auf und durchsuchten die Räume. Ob etwas gestohlen wurde, ist nicht bekannt. Der Schaden kann laut Polizei noch nicht beziffert werden.

In einem Kleingartenverein an der Moritzer Straße in Riesa sind Unbekannte in der Zeit vom 23. bis 25. Dezember, 10 Uhr, in eine Laube eingebrochen. Die Täter zerschlugen eine Fensterscheibe und stahlen aus den Räumen drei Shishas sowie etwas Alkohol. Der Schaden summiert sich auf rund 330 Euro.

