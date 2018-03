Einbruchsversuch in Baustoffhandel Die Diebe sind gescheitert. Schaden richteten sie aber an.

© Symbolfoto: dpa

Leisnig. Unbekannte Täter versuchten am Freitagabend, gegen 21.30 Uhr, in das Büro eines Baustoffhandels auf der Straße An der Muldenwiese in Leisnig einzudringen,das misslang. Die Täter verursachten jedoch hohen Sachschaden, der wird auf 2 500 Euro geschätzt. (szo)

