Einbruchsserie in Garagen geht weiter In der Nacht zum Freitag sind dieses Mal 13 in Ebersbach und eine in Löbau betroffen gewesen. Nun sind es seit September rund 100 in der Region Löbau-Zittau.

Symbolfoto © dpa

Löbau. Die Einbruchsserie hört nicht auf: In der Nacht zu Freitag haben Unbekannte insgesamt 14 Garagen aufgebrochen, 13 davon an der Rathenau-, der Rosenstraße und dem Turnerweg in Ebersbach. „Die Täter durchsuchten diese und entwendeten einen Satz Winterreifen auf Stahlfelgen und einen Zehn-Liter-Kanister Kraftstoff“, teilte die Polizei am Wochenende mit. Der Diebstahlschaden wird mit 525 Euro beziffert. Der Sachschaden an den Garagen beträgt rund 500 Euro.

Auch in Löbau schlugen Unbekannte in der Nacht zum Freitag zu. Sie „hebelten das Tor auf“, heißt es in der Mitteilung der Polizeidirektion Görlitz vom Sonntag. „Hier entwendeten sie zwei Kanister mit 30 Liter Kraftstoff.“ Zudem wurde der in der Garage abgestellte Pkw großflächig mit einem spitzen Gegenstand beschädigt. Der Stehlschaden beläuft sich auf 80 Euro, der Schaden am Pkw auf etwa 2 000 Euro.

Damit sind seit September knapp 100 Garagen vor allem im Zittauer Gebirge und im Oberland aufgebrochen worden. Die Polizei vermutet, dass es sich dabei um organisierte Kriminalität handelt. (SZ)

