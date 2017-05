Einbruchsserie in Bischofswerda Fünfmal haben Kriminelle in der Nacht zu Mittwoch zugeschlagen – offenbar mit dem gleichen Ziel.

Fünfmal haben Einbrecher in der Nacht zu Mittwoch zugeschlagen. Nicht immer erfolgreich, richteten sie in allen Fällen beträchtlichen Schaden an. © Symbolbild: gms

Fünf Einbrüche beziehungsweise Einbruchsversuche haben sich in der Nacht zu Mittwoch in Bischofswerda und dem benachbarten Großharthau ereignet. Dabei waren die Täter dreimal erfolgreich, und sie erbeuteten Bargeld. Daneben richteten sie beträchtlichen Schaden an. Da alle fünf Taten sich neben der zeitlichen und räumlichen Nähe auch in der Begehungsweise ähneln, erscheint es der Polizei wahrscheinlich, dass hier die gleichen Täter am Werk waren.

Polizeibericht vom 31. Mai zurück 1 von 6 weiter Mopedfahrer schwer verletzt Großdubrau. Ein junger Moped-Fahrer hat sich am Dienstagnachmittag bei Dahlowitz bei einem Sturz schwer verletzt. Ohne Helm fuhr der 16-Jährige auf dem für Kraftfahrzeuge gesperrten Rad- und Gehweg ins benachbarte Neumalsitz, als er in einer Doppelkurve die Kontrolle über sein S 51 verlor. Ein Rettungswagen brachte ihn ins Krankenhaus. Für die Verstöße muss er mit einem Bußgeldverfahren rechnen. Mopedfahrer stürzt und verletzt sich schwer Arnsdorf. In einer Rechtskurve auf der Arnsdorfer Karswaldstraße ist Dienstagabend ein Mopedfahrer gestürzt und anschließend mit einem Škoda Superb im Gegenverkehr zusammengestoßen. Dabei wurde der 17-Jährige schwer verletzt. Ein Rettungswagen brachte ihn ins Krankenhaus. Der Schaden an den Fahrzeugen wird auf 1.000 Euro geschätzt. Abstandskontrolle auf der Autobahn Ohorn. Verstöße gegen das Abstandsgebot hat die Autobahnpolizei am Dienstagnachmittag auf der A 4 zwischen den Abfahrten Ohorn und Pulsnitz dokumentiert. Binnen zweieinhalb Stunden passierten rund 350 Fahrzeuge die Videokamera. In den nächsten Tagen wird das Material ausgewertet. Es wird mit einer beträchtlichen Anzahl an Verstößen gerechnet. Bei vergangenen Kontrollen hielt etwa jedes fünfte Fahrzeug den nötigen Sicherheitsabstand zum Vorausfahrenden auf dem zweispurigen Streckenabschnitt nicht ein. Geldbörse aus Einkaufswagen gestohlen Radeberg. Eine 67-Jährige ist am Dienstagnachmittag beim Einkauf in einem Markt in der Radeberger Oberstraße bestohlen worden. Sie hatte ihr Portemonnaie in ihrem Einkaufswagen abgelegt, was die Diebe offensichtlich in einem günstigen Moment ausnutzten. Neben einem dreistelligen Bargeldbetrag fehlen der Frau nun auch ihre persönlichen Papiere. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei weist darauf hin, Geldbörsen oder andere wertvolle Gegenstände während des Einkaufs nicht unbeaufsichtigt zu lassen, selbst wenn es sich nur um kurze Augenblicke handelt. Folgenreicher Besuch auf dem Revier Kamenz. Handschellen haben am Dienstagnachmittag auf dem Kamenzer Polizeirevier geklickt. Ein 26-Jähriger war 15.30 Uhr in der Dienststelle erschienen und wollte eine Anzeige wegen eines Streits erstatten. Doch bei der Überprüfung seiner Personalien stellte sich heraus, dass gegen ihn ein Sitzungshaftbefehl des Amtsgerichts Bautzen bestand. Er hatte bei einer Verhandlung ohne ausreichende Entschuldigung gefehlt. Die Polizisten nahmen ihn fest und führten ihn einem Haftrichter vor. Nachdem dieser entsprechende Auflagen erteilt hatte, konnte der Mann das Gericht zunächst wieder verlassen. Handschellen haben am Dienstagnachmittag auf dem Kamenzer Polizeirevier geklickt. Ein 26-Jähriger war 15.30 Uhr in der Dienststelle erschienen und wollte eine Anzeige wegen eines Streits erstatten. Doch bei der Überprüfung seiner Personalien stellte sich heraus, dass gegen ihn ein Sitzungshaftbefehl des Amtsgerichts Bautzen bestand. Er hatte bei einer Verhandlung ohne ausreichende Entschuldigung gefehlt. Die Polizisten nahmen ihn fest und führten ihn einem Haftrichter vor. Nachdem dieser entsprechende Auflagen erteilt hatte, konnte der Mann das Gericht zunächst wieder verlassen. Verlassenes Auto sichergestellt Bautzen. Ein verlassenes Auto hat in der Nacht zu Mittwoch in Bautzen die Aufmerksamkeit der Polizei geweckt. Der schon in die Jahre gekommene Rover Concerto stand wenige Hundert Meter von einem Autohaus in der Niederkainaer Straße. Erste Ermittlungen ergaben, dass der Wagen vor wenigen Tagen abgemeldet worden war. Nun wird geprüft, ob er in dem Autohaus gestohlen wurde – oder eine andere Sache dahintersteckt. Die Kripo ermittelt.

Mehrere Hundert Euro Bargeld sind den Tätern beim Einbruch in ein Hotel am Bischofswerdaer Altmarkt in die Hände gefallen. Ihre Beute fanden sie in einem zuvor verschlossenen Schrank im Büro. Auch in der Hans-Volkmann-Straße wurden die Täter in einem Büro fündig. Sie nahmen hier einen dreistelligen Bargeldbetrag mit. In beiden Fällen betragen die angerichteten Schäden 2.000 beziehungsweise 1.600 Euro. Eine Wechselgeldkasse wurde von den Kriminellen beim Einbruch in ein Hotel in Großharthau erbeutet.

Zweimal hielten Eingangstüren den Tätern stand. Bei den Einbrüchen in eine Fleischerei mit angrenzender Bäckereifiliale in der Stolpener Straße sowie in ein Wohnhaus mit zwei Arztpraxen in der Dresdener Straße mussten sie ohne Beute abziehen. (szo)

