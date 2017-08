Einbruchsserie aufgeklärt Unbekannte sind in zahlreiche Cafés, Restaurants und Geschäfte in Nossen und Umgebung eingebrochen. Zwei Männer sitzen jetzt in U-Haft. Sie sollen aber noch mehr auf dem Kerbholz haben.

Die Polizei hat eine Einbruchsserie aufgeklärt und zwei Männer im Alter von 42 und 43 Jahren als Tatverdächtige ermittelt. Die beiden Deutschen sollen von Mai bis Oktober 2016 in Cafés, Restaurants und Geschäfte in Dresden sowie in den Landkreisen Meißen und Sächsische Schweiz eingebrochen sein. Die Ermittler beziffern den Schaden auf rund 34 000 Euro.

Die Männer sitzen bereits in Untersuchungshaft, der Fall wurde nun an die Staatsanwaltschaft übergeben, teilte die Polizeidirektion Dresden am Donnerstag mit. Die Männer sollen auch Verkehrsdelikte und Tankbetrug begangen haben.

Ausgangspunkt der jetzt abgeschlossenen Ermittlungen des Polizeireviers Dippoldiswalde war ein Einbruch am 23. Mai 2016 in einen Backshop in Wilsdruff. Zwei Männer waren dort eingedrungen und hatten Lebensmittel im Wert von reichlich 100 Euro gestohlen. Ermittlungen ergaben, dass eine der Männer sowohl im Backshop als auch beim Einbruch in eine Pizzeria in Nossen in der gleichen Nacht beteiligt war. Wegen der auffälligen Gangart eines der Täter fahndete die Polizei mit Videoaufnahmen der Überwachungskameras in der Sendung „Kripo live“. Das hatte Erfolg: Ein Polizist aus Görlitz erkannte einen der Männer wieder, den 43-Jährigen.

Doch offenbar gehen zwei weitere Einbrüche in dieser Mainacht auf das Konto des Duos, berichtete die Polizei jetzt. In Nossen war versucht worden, in ein weiteres Lokal einzudringen. In Wilsdruff war ein Laptop aus einer Arztpraxis gestohlen worden.

Neben den nach jetzigem Ermittlungsstand gemeinsam begangenen Taten hat der 42-Jährige noch einige allein ausgeführt. Ende Mai 2016 war er nach einem Einbruchsversuch in ein Geschäft an der Grimmstraße gestellt worden. Am 20. Juni vergangenen Jahres wurde er nach Polizeiangaben bei einem Einbruch in einen Backshop an der Dresdner Wachsbleichstraße auf frischer Tat gestellt. An der Roßmäßlerstraße wurde er im Oktober bei einem Wohnungseinbruch erwischt. Dort hatte er auch Diebesgut aus einem Einbruch an der Scharfenberger Straße bei sich. Weil die Staatsanwaltschaft Dresden dann einen Haftbefehl gegen die beiden erwirkte, konnten sie im März dieses Jahres festgenommen werden. (szo/dpa)

zur Startseite