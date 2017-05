Einbruchserie in Netto-Supermärkte Diebe wollten am Sonntag in drei Discounter in Freital und Bannewitz einbrechen. Zweimal hatten sie Erfolg.

Drei Discounter der Kette Netto waren am Wochenende das Ziel von Einbrechern. © Symbolbild/SZ

Diebe sind am Sonntag offenbar gezielt in mehrere Netto-Supermärkte in Freital und Bannewitz eingebrochen, um an die Kassen und Geld zu kommen. Wie die Polizei am Montag mitteilte, versuchten sie am Sonntagmorgen zunächst die Zugangstür zum Netto-Markt an der Poisentalstraße in Freital aufzubrechen. Als dies misslang, hebelten sie ein Fenster auf und verschafften sich so Zutritt zum Backshop im Markt. Dort brachen sie eine Kasse auf. Ob aus dieser etwas geklaut wurde, ist noch offen.

Am Sonntagvormittag wurden zwei weitere ähnliche Einbrüche in Bannewitz bekannt. Unbekannte hatten die Eingangstür des Netto-Supermarktes an der Poisentalstraße im Ortsteil Wilmsdorf aufgebrochen. Anschließend stahlen sie einen Tresor aus dem Räumen des Backshops.

Am Netto-Supermarkt an der Kirchstraße in Bannewitz wurde ebenfalls versucht, die Zugangstür aufzubrechen. Dies gelang jedoch nicht. (SZ)

zur Startseite