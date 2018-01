Einbruch über Silvester

Freital. Die Polizei vermeldet einen Einbruch in eine Erdgeschosswohnung an der Poisentalstraße in Freital. Die unbekannten Täter zerschlugen eine Fensterscheibe und stiegen in die Wohnräume ein. Anschließend durchsuchten sie das Mobiliar und stahlen eine Geldkassette mit persönlichen Dokumenten. Festgestellt wurde der Einbruch am Abend des 1. Januar. Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt.

zur Startseite