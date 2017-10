Einbruch ins Zoogeschäft Diebe sind in den Laden an der Unnaer Straße eingestiegen. Ihre Beute ist speziell.

Rund 6 000 Euro Sachschaden sind bei einem Einbruch in das Geschäft Zoo & Co. entstanden. Die Täter entwendeten außerdem Rasiermaschinen für Tiere. Mitarbeiterin Nicole Strieding zeigt die Verpackung eines solchen Geräts. © Dietmar Thomas

Zwischen Sonntag, 13 Uhr, und Montag, etwa 5.15 Uhr, sind Unbekannte in das Geschäft Zoo & Co. an der Unnaer Straße in Döbeln eingedrungen. „Sie haben die Schiebetür aufgebrochen“, sagte Inhaber Rico Weber auf DA-Nachfrage. Den Tatzeitraum könne er eingrenzen, weil er am Sonntag noch die Fische gefüttert hatte.

Laut Steffen Wolf, Sprecher der Polizeidirektion Chemnitz, brachen der oder die Täter mehrere Türen auf und durchsuchten die Räume. „Nach einem ersten Überblick haben die Eindringlinge Tierpflegewerkzeuge und Hundenahrung im Wert von etwa 500 Euro gestohlen“, so Wolf.

Weber konkretisierte: „Sie haben unter anderem Rasiermaschinen für Tiere mitgehen lassen.“ Was noch alles weggekommen ist, werde sich am Donnerstag zeigen. „Dann schließen wir den Laden für eine Inventur“, kündigte er an. Bis dahin läuft der gewohnte Betrieb. Der Sachschaden wird auf rund 6 000 Euro geschätzt. (DA/sol)

