Einbruch ins Nieskyer Feuerwehrgebäude Unbekannte haben einen Sachschaden von 4 000 Euro verursacht. Was fehlt, ist noch nicht klar.

© Jens Trenkler

In der Nacht zum Dienstag sind Unbekannte in das Nieskyer Feuerwehrgebäude in der Konrad-Wachsmann-Straße eingebrochen und haben die Räumlichkeiten durchsucht. Eingestiegen sind sie auch in die darüberliegende Wohnung. Ob und wenn ja was sie mitgenommen haben, stand am Dienstagmorgen noch nicht fest. Der verursachte Sachschaden wird auf 4 000 Euro geschätzt. Die Polizei ermittelt. (szo)

