Einbruch ins Eigenheim

Bannewitz. Unbekannte sind im Verlauf des Dienstages in ein Wohnhaus im Bereich des Glück-Auf-Wegs in Bannewitz eingebrochen. Die Täter schlugen ein Kellerfenster ein und verschafften sich Zugang zu dem Haus. Im Inneren durchsuchten sie anschließend das Mobiliar. Unbekannt ist derzeit, ob die Einbrecher etwas stahlen.

Beim Überholen mit Gegenverkehr kollidiert

Neustadt. Der 48-jährige Fahrer eines Skoda befuhr am Dienstagfrüh die S 156 zwischen Bischofswerda und Neustadt. In einer Kurve überholte er einen Lkw, woraufhin ein entgegenkommender 60-Jähriger mit seinem Mazda ausweichen musste. Die beiden Wagen stießen trotz des Ausweichmanövers zusammen. Der Mazda wurde in den Straßengraben geschleudert. Dabei erlitt der 60-Jährige Verletzungen und kam in ein Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden summiert sich insgesamt auf rund 14000 Euro.