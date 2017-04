Einbruch in Zittauer Fleischbänke Unbekannte entwenden eine Beleuchtungsanlage und diverse Schlösser.

Die Fleischbänke in Zittau © Matthias Weber

Zittau. Bei einem Einbruch in das Haupthaus der Fleischbänke haben Unbekannte eine Beleuchtungsanlage und diverse Schlösser entwendet. Darüber informierte Grundstückseigentümer Jürgen Motschmann. „Der Schaden ist nicht sehr groß, aber das ist demotivierend“, macht der Franke sich Luft. Die Beleuchtungsanlage war bei Events in den Fleischbänken zum Einsatz gekommen und strahlte in wechselnden Farben im Haupthaus.



Motschmann bemerkte den Schaden bei einer Begehung im Zusammenhang mit der Erneuerung der Medienanschlüsse. Er erstattete Anzeige gegen unbekannt. Im Mai 2014 kaufte er die zu den Fleischbänken gehörenden Grundstücke Reichenberger Straße 8 und Böhmische Straße 7 von der Wohnbaugesellschaft Zittau. Bisher habe er noch keine Idee, in welcher Form das denkmalgeschützte Ensemble künftig genutzt werden könnte, so der Unternehmer. Motschmann weilt in regelmäßigen Abständen in Zittau. (lh)

