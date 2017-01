Einbruch in Zittau scheitert Unbekannte haben versucht, in eine Wohnung auf der Reichenberger Straße einzudringen.

Symbolfoto © dpa

Mieter einer Wohnung in der Reichenberger Straße in Zittau stellten am Freitagnachmittag mit Erschrecken Hebelspuren an der Tür fest. Offenbar hatten Unbekannte versucht, in die Wohnung einzudringen. Es entstand Schaden in Höhe von rund 100 Euro.

Der Kriminaldienst des Polizeireviers Zittau-Oberland ermittelt. Anfang Januar hatten Unbekannte bereits versucht, in zwei Wohnhäuser und ein Geschäft einzudringen. Auch hier waren Hebelspuren an den Haustüren entdeckt worden. Wenige Tage später wurde ein weiterer Einbruchsversuch in ein Geschäft auf der Reichenberger Straße festgestellt. In allen Fällen waren Schäden von mehreren Hundert Euro entstanden. (SZ/jl)

