Einbruch in Wohnhaus Kriminelle steigen durchs Fenster ein und holen sich Schmuck.

Weinböhla. Am Montagnachmittag in der Zeit von 13.30 bis 18.50 Uhr zerschlugen Unbekannte die Scheibe eines Kellerfensters und stiegen in ein Einfamilienhaus an der Berliner Straße in Weinböhla ein. Anschließend durchsuchten die Einbrecher das Mobiliar und stahlen einen Möbeltresor mit Schmuck sowie persönlichen Dokumenten.

