Einbruch in Wohnhaus Die Täter zerschlagen eine Fensterscheibe des Hauses und durchsuchen die Räume im Erdgeschoss.

In der Nacht zum Sonntag schlugen Unbekannte eine Fensterscheibe eines Hauses an der Eduard-Bilz-Straße in Radebeul ein. Sie durchsuchten anschließend die Wohnräume im Erdgeschoss. Ob die Einbrecher etwas stahlen, ist laut Polizeiangaben derzeit unbekannt.

