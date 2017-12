Einbruch in Waltersdorfer Vereinshaus Entwendet wurden Gegenstände im Wert von rund 2 300 Euro.

Symbolfoto © Symbolbild: dpa

Waltersdorf. Unbekannte sind in der Nacht zum Donnerstag in ein Vereinsgebäude in Waltersdorf-Herrenwalde eingebrochen. Das teilte eine Sprecherin der Polizeidirektion Görlitz am Freitag auf Nachfrage mit.

Die Kriminellen hatten die Scheiben eingeschlagen und anschließend die Räume durchwühlt. Entwendet wurden Gegenstände im Wert von rund 2 300 Euro, darunter ein Laptop und ein Luftgewehr. Der entstandene Sachschaden wird auf 200 Euro geschätzt. (szo)

