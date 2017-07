Einbruch in Vereinsheim In Glaubitz wurde Werkzeug aus dem Vereinsheim der Sportfischer gestohlen.

Unbekannte Täter zerstörten in den vergangenen Tagen die Verglasung am Vereinsheim der Sportfischer in Glaubitz und entwendeten daraus diverse Werkzeuge. Zudem schmierten sie im Inneren mehrere Hakenkreuze sowie „Sieg Heil“-Schriftzüge.

Das Diebesgut wurde im Umfeld des Tatortes wiedergefunden, teilt die Polizei mit. Die Höhe des entstandenen Sachschadens wurde noch nicht beziffert. (szo)

