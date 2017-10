Einbruch in Vereinshaus in Niesky Das entstandene Gesamtschaden wird auf rund 5 500 Euro geschätzt.

Symbolfoto © dpa

Niesky. Unbekannte sind am Donnerstagvormittag in ein Vereinshaus auf der Muskauer Straße eingebrochen. Das teilte ein Sprecher der Polizeidirektion Görlitz am Freitag mit. Entwendet wurden Spielgeräte und Bargeld im Gesamtwert von rund 2 900 Euro. Der angerichtete Sachschaden wird auf 2 500 Euro geschätzt. (szo)

zur Startseite