Einbruch in Vereinsgebäude

Bröthen/Michalken. In der Nacht zu Montag sind Unbekannte in ein Vereinsgebäude in Bröthen an der Neuen Straße eingedrungen. Die Täter entwendeten Geldkassetten mit einem kleineren dreistelligen Bargeldbetrag. Der Sachschaden konnte noch nicht beziffert werden. Kriminaltechniker sicherten Spuren. (kk/US)

