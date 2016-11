Einbruch in Tankstelle Die nächtlichen Räuber hatten es vor allem auf Tabakwaren abgesehen.

© Symbolfoto: dpa

Am frühen Mittwochmorgen brachen unbekannte Täter die Eingangstür einer Tankstelle in der Klötzerstraße auf. Sie drangen in den Verkaufsraum ein und stahlen aus den Auslagen eine bisher unbekannte Menge Tabakwaren.

Allein den durch den Einbruch entstandenen Sachschaden beziffert die Polizei auf etwa 1 000 Euro. (SZ)

