Einbruch in Spielgerätehaus Unbekannte machen sich auf einem Spielplatz zu schaffen. Zwei Tretautos wecken ihr Interesse, aber nicht lange.

Unbekannte begaben sich am Wochenende auf einen Spielplatz an der Lichtenseer Straße und brachen in das Gerätehaus ein. Aus diesem stahlen sie zwei Tretautos, die später in der Nähe wiedergefunden wurden. Der bei dem Einbruch verursachte Sachschaden beläuft sich laut Polizeiangaben auf etwa 250 Euro. (szo)



Zeugen, die Wahrnehmungen im Zusammenhang mit der Straftat gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Riesa oder der Dresdner Polizei unter 0351 4832233 zu melden.

