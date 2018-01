Einbruch in sieben Gärten in Ludwigsdorf Kriminelle entwenden eine Benzinmotorsäge und einen großen Trennschleifer.

Symbolfoto © dpa

Ludwigsdorf. Unbekannte haben in der Nacht zum Sonnabend in der Kleingartenanlage „Krebsloch“ auf dem Kleindorfsweg Keller- u. Laubentüren von insgesamt sieben Gartenlauben aufgehebelt. Das teilte ein Sprecher der Polizeidirektion Görlitz am Sonntag mit.

Die Einbrecher durchsuchten alle Räume. Aus dem Keller einer teilunterkellerten Laube entwendeten sie eine Einhell-Benzinmotorsäge und einen großen Trennschleifer im Gesamtwert von rund 200 Euro. Aus den anderen Gärten wurden nach derzeitigen Erkenntnisstand keine Gegenstände entwendet. An sämtlichen Objekten entstand durch das gewaltsame Eindringen ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. (szo/pc)

